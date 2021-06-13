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糖尿病釀禍！男闖紅燈撞3車 警車到也被撞

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓男子今早開車在培德路闖紅燈後，撞上停在路旁的3輛車。警方獲報前往處理時，吳坐在駕駛座突然又倒車迴轉，撞倒警用機車。吳沒有外傷，但意識不清，經送醫清醒後說，血糖過低昏迷釀禍。警方查出他非酒駕，肇事原因及責任待調查釐清。

基隆市警方今日上午7點多接獲車禍報案電話，警二分局東光派出所警員到場，看到1輛轎車在培德路一家駕訓班附近路段，撞上停放路旁3輛汽車。

據了解，30多歲吳男今早駕駛沿由孝東路往市區方向行駛，在事故路段闖紅燈後，自撞道路右側3輛車，接著又倒車迴轉才停了下來。東光所警員到場處置時，吳男在車內駕駛座，意識模糊，無法實施酒測。

警員在場釐清事故狀況時，吳在車內不慎踩下油門，車子又在當地倒車，在道路轉了一圈，再次撞上路旁車輛，停車吳車後方的警用機車，也被撞倒受損。

消防人員到場，檢視吳男無明顯外傷，意識模糊，送往基隆長庚醫院治療，抽血檢測無酒精反應。吳在恢復意識後表示，他有糖尿病史，疑因血糖過低導致昏迷肇事。

吳男今早在基隆市培德路闖紅燈後，撞上路旁3輛車。警方到場處理時，吳又倒車迴轉，警用機車也被撞倒。記者邱瑞杰／翻攝
吳男今早在基隆市培德路闖紅燈後，撞上路旁3輛車。警方到場處理時，吳又倒車迴轉，警用機車也被撞倒。記者邱瑞杰／翻攝

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