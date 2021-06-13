影／母去世後她獨自要搭機離台 台中警送回高雄才知原因

24歲洪姓女子獨自從高雄搭車到台中機場，要搭機到大陸，當時已是凌晨，計程車司機查覺有異，載女子到台中市清水警分局清泉派出所，員警也覺得不對勁，查出女子住高雄林園，一名警員報備後，陪女子搭計程車護送她回高雄，從台中清泉開到高雄林園共220公里路程，將她交由家人照顧才知，女子的母親日前去世，她是中度身心障礙者，照顧她的舅舅則是輕度身心障礙者。

日前凌晨1時30分，一名計程車司機載了洪姓女子到清水分局清泉派出所，向員警表示女子要搭機到大陸，從台中市台灣大道要到台中清泉崗機場搭機，司機到機場後，發覺深夜並没有班機，當時司機不知所措，便將洪女載到清泉派出所向警方求助。

清水警分局警員丁威誠關心女子，從交談的過程當中，發現洪女無法順利對答，疑似身心障礙，警員見夜已深，得知洪女未進食，先拿泡麵及麵包給洪女飽餐一頓，後來警方在她身上找到身分證件，發現洪女家住高雄市林園區。

因無法與洪女家人聯繫，警員原本透過戶籍地里長代為聯繫，里長表示洪女為弱勢家庭，她領有身心障礙，母親又於6天前離世，家人只有洪女舅舅一人，但行動不便，無法北上台中來接洪女，丁員擔心洪女如搭火車回高雄時，中途自行下車會迷路，為安全起見，丁威誠決定好人做到底，向所長報告後，帶女子搭計程車來回花了6個多小時車程，共220公里，安全護送洪女回家並交付給當地里長跟洪女舅舅，里長感謝員警熱心幫忙護送洪女返家。