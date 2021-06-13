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驚險！貨車對騎士長按喇叭、近距內側超車 吃6張罰單
高雄一名機車騎士日前沿台17線行駛，行經彌陀區中正東路與鹽埕大路2巷口時，遭後方貨車長按喇叭，且在停等紅燈時，貨車還從後方以近距離內側車道超車。當下騎士差點被撞，也飽受驚嚇；事後騎士對該貨車的行徑，感到不滿，將行車記錄器畫面循管道交由警方。警方依據違規事實對該貨車司機開出6張罰單，初估罰金1萬3100元。
據了解，該名騎士於本月11日傍晚5時許，沿台17線行駛，行經中正東路與鹽埕大路2巷口時，後方突然有一輛貨車長按喇叭，並且以近距離由內側車道超車；當下騎士差點被撞，也飽受驚嚇。
事後騎士對該貨車的行徑，感到不滿，將行車記錄器畫面上傳警察局檢舉交通違規警政信箱，透過影片，經警方審核，該名貨車駕駛違規項目分別有，行駛慢車道、闖紅燈、未依規定使用方向燈、未依規定鳴按喇叭、在多車道不依規定駕車、未依規定使用方向燈6項違規行為。
貨車駕駛這6項違規行為，初估罰金為1萬3100元，另須記違規點數計5點，警方將進一步查證，該名駕駛是否有其他危險駕車行為，並主動通知檢舉人訪談，調查事涉公共危險相關情節。
岡山分局統計，今年1至5月已取締1772件大型車違規，相較去年同期，增加339件；對此，警方表示，會嚴正執法保障用路人安全，也呼籲，大型車輛違規易造成嚴重交通事故，因此必遵守交通規則。
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