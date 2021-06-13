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崁仔頂漁市2罩1套防疫 今晨14名攤商和採買者收罰單

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府要求崁仔頂漁市「2罩1套」高規格防疫，市府產發處、市警局及仁愛區公所今天凌晨到崁仔頂執法，共有14名攤商和採買者未落實戴口罩、面罩和手套規定，收到舉發單，後續交由衛生局依法開罰3000元到1萬5000元罰單。

產發處表示，端午節連假昨天開始，崁仔頂採買人潮明顯增多。市府在3天連假中都規畫比平日多一倍的人力，前往漁市了解管制情況並強力執法。

市府除在各入口處設立檢查點，也會派人在漁市中不定時巡查，看到未落實2罩1套攤商及民眾即開單告發。

現在民眾出門幾乎都有戴口罩，但不見得會自備面罩和手套。崁仔頂漁行聯誼會因此會在漁市有提供面罩、手套，供未帶民眾購買，派由工作人員提醒大家做好防疫措施。

市府今天凌晨到崁仔頂執法時，發現攤商多已知道相關防疫規定，配合度相當高，但仍在漁市中發現有人邊走邊抽菸，或覺得太熱拿下手套、面罩，或表示不知道2罩1套規定，共有14人收到舉發單。

產發處表示，防疫需要全民配合共度難關，連假期間仍發現少數觀光客在漁市閒逛。現在不是出門觀光的時期，請民眾若非必要，留在家中，減少外出。

基隆市政府要求崁仔頂漁市「2罩1套」高規格防疫，市府今天凌晨到崁仔頂執法，共開出14張舉發單。圖／基市府提供
基隆市政府要求崁仔頂漁市「2罩1套」高規格防疫，市府今天凌晨到崁仔頂執法，共開出14張舉發單。圖／基市府提供
基隆市政府要求崁仔頂漁市「2罩1套」高規格防疫，市府今天凌晨到崁仔頂執法，共開出14張舉發單。圖／基市府提供
基隆市政府要求崁仔頂漁市「2罩1套」高規格防疫，市府今天凌晨到崁仔頂執法，共開出14張舉發單。圖／基市府提供
基隆市政府要求崁仔頂漁市「2罩1套」高規格防疫，市府今天凌晨到崁仔頂執法，共開出14張舉發單。圖／基市府提供
基隆市政府要求崁仔頂漁市「2罩1套」高規格防疫，市府今天凌晨到崁仔頂執法，共開出14張舉發單。圖／基市府提供

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