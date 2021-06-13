雨夜看不清？台中賓士男撞機車尾 女騎士今早不治

台中市李姓婦人昨晚騎機車行經南屯區永春東路，疑欲在豐富路迴轉時，遭一輛賓士車從後方撞上，連人帶車被撞到對向車道，警、消獲報到場時，已無生命跡象。駕駛賓士的黃姓男子辯稱，當時有下雨，視線不佳，發現婦人時已撞上。李婦在今早宣告不治，警方將全案依過失致死罪嫌送辦，並報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，李姓婦人（54歲）昨天晚間10時許，騎機車沿南屯區永春東路往豐富路方向行駛，行經路口時，疑欲在豐富路迴轉，後方由黃姓男子（31歲）駕駛的賓士車，因天雨加上天色昏暗，沒有看到李婦，直接撞上李婦機車的車尾，李婦連人帶車被撞飛約8公尺遠，倒在對向車道，警、消到場時，李婦已沒有生命跡象，院方在今早宣告不治。

第四警分局交通分隊到場調查，雙方都無酒精濃度，黃姓男子辯稱，當時天雨、天色昏暗，視線不佳，發現時已撞上，願意提供行車記錄器給警方，釐清案情。