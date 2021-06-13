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體諒警分局防疫購餐不易 慈濟每天提供便當滿胃暖心
台灣疫情緊繃，員警處在防疫第一線，各警察機關不時傳出員警確診案例，文山一警分局在疫情期間不分晝夜執行勤務，慈濟功德會中的慈警會基於「大愛共伴防疫」精神，除提供200份防疫面罩外，5月30日至6月13日持續2周每日提供文山一分局員警素食便當，希望在疫情中提供能量為辛勞執勤的警察人員加油打氣。
警方指出，警方協助各項防疫事務，如訪查居家隔離及檢疫對象、取締未戴口罩、防疫宣導廣播、人潮易聚集場所查察、特定行業複查及市場人流管制疏導等工作，不但辛勞還有染疫風險。
分局表示，由於疫情期間購餐不便，非常感謝慈濟基金會能及時支援，滿足暖和員警的胃和心，讓員警知道社會上有許多默默支持的力量，與警察攜手前進。
分局感謝慈警會打氣，也再次呼籲，請民眾務必配合做好防疫措施，端午連假期間避免出入人多擁擠及傳播高風險場域，戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離，儘量減少移動，才能真正有效共同防疫。
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