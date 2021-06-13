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基隆男子酒後從陽台墜落 單腳卡鐵窗倒栽蔥待援

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名男子從5樓公寓頂樓墜落，警、消獲報到場，看到有隻腳卡在4樓鐵窗，頭下腳上「倒栽蔥」受困。消防人員在地面設氣墊防護，警、消再合力破壞4樓鐵窗救回屋內，化解危機。男子獲救時已難清楚與人對話，被送往醫院診治。

這名60多歲男子租住基隆市中正區新豐街公寓的5樓，昨晚11點左右有人發現頂樓有人影，覺得異常報案。

警方到場了解，發現男子有喝酒。他向員警表示，因為忘了帶鑰匙，才會想要從陽台往下爬，從窗戶進屋。員警知道原委後，勸阻他不可冒險，並離開陽台。過了一個小時，又接獲報案他已從陽台墜落，頭部朝下困在4樓窗戶的鐵窗外。

消防局獲報趕到現場，除在地面準備好氣墊，防範他意外墜地時減輕傷害。警、消並從4樓住戶屋內，先用網索在男子身上綁好，避免他墜落地面。再用破壞器材切割鐵窗，把男子救回屋內，化解危機，過程驚險。

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基隆市1名男子從陽台墜落，頭下腳上受困鐵窗外，幾已倒栽蔥方式被救回屋內，過程驚險。圖／讀者提供
基隆市1名男子從陽台墜落，頭下腳上受困鐵窗外，幾已倒栽蔥方式被救回屋內，過程驚險。圖／讀者提供

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