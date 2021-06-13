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影／端午連假上山下海 清水宣導警比遊客多
新冠肺炎國內確診人數每天增加，台中市清水警分局加強端午節防疫宣導，員警上山下海到各景點宣導，多數景點遊客人數少，員警積極找遊客宣導，有時出現二名警察對一名遊客宣導情形，遊客對員警的宣導都說「我知道，謝謝你。」
疫情仍加溫，又逢端午連假，清水警分局配合台中市政府投入警力全力實施管制及各項防疫措施，針對轄區各景點實施勸導民眾勿群聚等宣導，提醒民眾作好防疫共同對抗病毒。
端午假期，市政府呼籲勿跨區活動、各景點疏導民眾勿群聚等等，清水警分局昨天起到14日將投入警力，針對轄區清水區鰲峰山公園、國際知名景點高美濕地等處，進行「上山下海」宣導，提醒請民眾勿群聚，以防堵疫情破口。
雖然疫情嚴峻，各地景點未開放，遊客量大幅減少，但防堵疫情仍看到警方持大聲公及標語來往，不斷向民眾疾聲呼籲遊客外出全程戴口罩、禁止室外10人以上聚會或群聚等身影。
清水警分局高美派出所長林士欽表示，此次端午連假，高美濕地棧道雖未開放，濕地附近遊客量減少，但仍有民眾前往，為防堵疫情，將疏導民眾不要群聚，民眾若未依規定於外出全程戴口罩或違反室外10人以上聚會時，將蒐證後，函報衛生單位開罰。
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