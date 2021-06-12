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離奇！男國道自撞護欄 墜落7層樓高高架橋下慘死

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市神岡區國道一號北上銜接國道四號西向引道今晚發生離奇車禍，朱姓男子駕駛自小客車疑似自撞右側護欄，從7層樓高的高架橋下墜落地面，當場死亡；車禍及墜落原因有待國道警察調查釐清。

今晚7時12分台中市消防局接獲報案，指稱神岡區國道一號北上轉國道四號西向引道上，一輛自小客車自撞護欄，請求派遣人車搶救，約1分鐘後，消防局又接獲警方轉報，引道下方的神岡區神洲路有人從高處墜落。

消防人員趕到場，發現國道上已無傷者，一名男子從高架橋下摔落，腦漿、臟器外漏，已明顯死亡。

警方調查，家住台中豐原的朱姓男子今晚駕駛自小客車，行經神岡區國道一號北上銜接國道四號西向引道，車輛撞上右側護欄，但全車僅駕駛座車窗玻璃破裂，相當離奇。

警方初步研判朱男可能是自撞右側護欄後，人被拋飛摔出車外高架橋下，不過，也不排除是事故發生後，朱男下車查看，不慎墜落橋下，肇事原因有待進一步調查釐清。

台中市神岡區國道一號北上銜接國道四號西向引道上今晚發生一起離奇車禍。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區國道一號北上銜接國道四號西向引道上今晚發生一起離奇車禍。圖／台中市消防局提供
朱姓男子駕駛自小客車撞上右側護欄，但全車僅駕駛座車窗玻璃破裂。圖／台中市消防局提供
朱姓男子駕駛自小客車撞上右側護欄，但全車僅駕駛座車窗玻璃破裂。圖／台中市消防局提供
朱姓男子駕駛自小客車疑似自撞右側護欄，從7層樓高的高架橋下墜落地面，當場死亡。圖／台中市消防局提供
朱姓男子駕駛自小客車疑似自撞右側護欄，從7層樓高的高架橋下墜落地面，當場死亡。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區國道一號北上銜接國道四號西向引道上今晚發生一起離奇車禍。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區國道一號北上銜接國道四號西向引道上今晚發生一起離奇車禍。圖／台中市消防局提供

國道 高架橋 車禍

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