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網路出現假冒自由時報網頁 用郭董當新聞詐騙民眾

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

刑事局今天深夜指出，警方今天接獲報案，網路上出現假冒「自由時報」的不法網頁，刊登「郭臺銘的最新投資為什麼會讓銀行感到恐慌…」等不實言論，對外誆稱能獲高投資報酬，但其實是「假投資真詐騙」的詐騙犯罪手法。

警方說，這個網站曾在今年1月及3月間多次出現網路上，誘騙民眾點擊連結到網站註冊並投資虛擬貨幣，刑事局受理報案後立即著手偵辦，並透過相關機制協助下架網頁中，警方呼籲民眾千萬不要受騙上當，造成財產損失。

警方分析，近期「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法，大多透過架設境外網站，標榜「高額獲利」、「知名企業家參與」等噱頭，吸引民眾投資時下熱門的虛擬貨幣，警方呼籲民眾應該慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有獲利來源不明或獲利率明顯不合理等情形，都是詐騙手法，民眾不要輕信網友來路不明的投資管道，接到任何可疑投資訊息，請撥打165反詐騙專線諮詢，避免受害。

詐騙集團製作「自由時報」假網頁，試圖欺騙民眾點擊網站進行詐騙，刑事局晚間提醒民眾小心。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團製作「自由時報」假網頁，試圖欺騙民眾點擊網站進行詐騙，刑事局晚間提醒民眾小心。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團製作「自由時報」假網頁，試圖欺騙民眾點擊網站進行詐騙，刑事局晚間提醒民眾小心。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團製作「自由時報」假網頁，試圖欺騙民眾點擊網站進行詐騙，刑事局晚間提醒民眾小心。記者廖炳棋／翻攝

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