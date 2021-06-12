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康復之家女負責人上吊輕生 檢警將相驗釐清死因
47歲經營私人康復之家的賴女今天中午11時許被丈夫與婆婆發現在房內上吊身亡，未留有遺書與可疑藥物，檢警初步排除外力介入，將待相驗後確認死因。
據悉，賴女在新北市經營一間私人康復之家，專門收治需長期治療的精神疾病患者，丈夫則全職在家帶小孩，偶爾婆婆會到家裡探訪、幫忙顧小孩。
賴女在前年生下一對雙胞胎後，疑似患上產後憂鬱症，也常因育兒方式，與丈夫產生摩擦。近日因疫情影響，必須外出的她怕影響家人，便協議與丈夫分房睡，由丈夫陪著兩個雙胞胎，自己使用另一間臥房。
昨天晚間賴女返回住所，進入臥房後便未再外出。今天中午賴女丈夫前往敲門，要叫妻子吃午飯卻無人應答，開門才赫見妻子已上吊自殺，嚇得大叫，引來婆婆查看，兩人趕緊報警處理。
警、消獲報到場，發現賴女已明顯死亡多時，因此未送醫。勘驗現場未發現打鬥痕跡，初步排除外力介入，且未有遺書、可疑藥物等物品，但詳細死因仍須交由檢察官會同警方、相驗後才能釐清。
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