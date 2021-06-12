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影／中和男子猝死家中 經查非新冠肺炎匡列者

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市中和區49歲劉姓男子今天在家猝死，經查非新冠肺炎匡列者，警方已通報中和區衛生所，報請行政相驗。

中和警方今天上午10時許接獲蘇姓女子報案，指稱其丈夫劉姓男子猝死在住處，轄區秀山派出所員警與消防局救護人員穿著防護衣、口罩、護目鏡、面罩、鞋墊、手套等各項防疫裝備到場處理，經救護人員現場確認劉男已明顯無生命跡象，。

據家屬指稱，劉男長年有有服用安眠藥助眠的習慣，無其他特殊疾病，也非新冠肺炎匡列者。經查其妻蘇女及同住女兒皆無居家隔離或檢疫身分，警方提供篩檢站資訊，告知死者家屬與同住者儘速快篩，防堵可能出現疫情破口。

據了解，家屬也憂心不排除劉男有可能為無症狀患者，向警方反應並要求衛生所醫師對死者進行快篩，進一步確認是否為染疫者。警方表示，後續已聯繫中和區衛生所，要求醫師到場相驗，並開立死亡證明書。

新北市中和區49歲劉姓男子今天在家猝死，經查非新冠肺炎匡列者，警方通報中和區衛生所，報請行政相驗。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區49歲劉姓男子今天在家猝死，經查非新冠肺炎匡列者，警方通報中和區衛生所，報請行政相驗。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區49歲劉姓男子今天在家猝死，經查非新冠肺炎匡列者，警方通報中和區衛生所，報請行政相驗。記者王長鼎／翻攝
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衛生所

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