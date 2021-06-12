影／中和男子猝死家中 經查非新冠肺炎匡列者

新北市中和區49歲劉姓男子今天在家猝死，經查非新冠肺炎匡列者，警方已通報中和區衛生所，報請行政相驗。

中和警方今天上午10時許接獲蘇姓女子報案，指稱其丈夫劉姓男子猝死在住處，轄區秀山派出所員警與消防局救護人員穿著防護衣、口罩、護目鏡、面罩、鞋墊、手套等各項防疫裝備到場處理，經救護人員現場確認劉男已明顯無生命跡象，。

據家屬指稱，劉男長年有有服用安眠藥助眠的習慣，無其他特殊疾病，也非新冠肺炎匡列者。經查其妻蘇女及同住女兒皆無居家隔離或檢疫身分，警方提供篩檢站資訊，告知死者家屬與同住者儘速快篩，防堵可能出現疫情破口。