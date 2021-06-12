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聞麻將聲卻老抓不到人 高雄湖內警方守後門逮4人
高雄市湖內區中正路一段巷弄中最近常有附近住戶聽到打麻將聲，湖內警分局員警多次到場卻都沒有發現，日前又獲報趕抵現場，採前後包夾方式，終於發現蘇姓屋主與3名友人疑似耐不住無聊，心存僥倖偷偷在家中打衛生麻將，警方依法開出4張違規舉發單。
湖內警分局員警6月初獲報疑似有民眾找朋友在自家打麻將，擔心成為防疫破口，派員多次到場了解卻沒有發現，本月7日又獲報，為避免有民眾從後門溜走，前、後門皆安排警力看守，員警上門查訪沒多久，果然發現除了屋內67歲蘇姓屋主、68歲陳姓友人，還有2人偷偷從民宅後門出來，試圖躲在後方草叢。
蘇男家中擺有麻將牌桌，桌上散亂擺放麻將牌，明顯違反高雄市政府公告，禁止非同住者的室內非必要社交聚會，據了解，4人疑因耐不住無聊，才抱著僥倖心態，偷偷在家中打麻將，警方依法開出舉發單，員警離開前也再三叮嚀，防疫重要時刻，應避免非必要社交活動，才能阻止病毒持續傳播。
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