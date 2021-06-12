快訊

郭董碰難題 上海復星醫藥：台灣採購BNT疫苗必須透過復星

獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度逾8成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聞麻將聲卻老抓不到人 高雄湖內警方守後門逮4人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市湖內區中正路一段巷弄中最近常有附近住戶聽到打麻將聲，湖內警分局員警多次到場卻都沒有發現，日前又獲報趕抵現場，採前後包夾方式，終於發現蘇姓屋主與3名友人疑似耐不住無聊，心存僥倖偷偷在家中打衛生麻將，警方依法開出4張違規舉發單。

湖內警分局員警6月初獲報疑似有民眾找朋友在自家打麻將，擔心成為防疫破口，派員多次到場了解卻沒有發現，本月7日又獲報，為避免有民眾從後門溜走，前、後門皆安排警力看守，員警上門查訪沒多久，果然發現除了屋內67歲蘇姓屋主、68歲陳姓友人，還有2人偷偷從民宅後門出來，試圖躲在後方草叢。

蘇男家中擺有麻將牌桌，桌上散亂擺放麻將牌，明顯違反高雄市政府公告，禁止非同住者的室內非必要社交聚會，據了解，4人疑因耐不住無聊，才抱著僥倖心態，偷偷在家中打麻將，警方依法開出舉發單，員警離開前也再三叮嚀，防疫重要時刻，應避免非必要社交活動，才能阻止病毒持續傳播。

高雄市湖內區中正路一段巷弄中一民宅蘇姓屋主疑因太無聊，找3友人在家打麻將，警依法開出舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市湖內區中正路一段巷弄中一民宅蘇姓屋主疑因太無聊，找3友人在家打麻將，警依法開出舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市湖內區中正路一段巷弄中一民宅蘇姓屋主疑因太無聊，找3友人在家打麻將，警依法開出舉發單。記者陳玫伶／翻攝
高雄市湖內區中正路一段巷弄中一民宅蘇姓屋主疑因太無聊，找3友人在家打麻將，警依法開出舉發單。記者陳玫伶／翻攝

麻將

延伸閱讀

高雄約打麻將…警登門6人鳥獸散 辯稱：送肉粽來借廁所

禁群聚還偷賭博 桃園夫妻攬客打麻將12人擠室內恐重罰

台中大安腳踏車零件負責人 參加彰化麻將團染疫

高雄4賭徒不甩禁令打麻將 屬「非必要集會」照開罰

相關新聞

北市男發燒就醫途中猝死 快篩、核酸檢測都是陰性

台北市南港區今天凌晨發生60歲王姓男子在路邊猝死案件，醫護人員對他做新冠肺炎快篩、核酸檢測都是陰性，排除染疫可能，以病死...

去年影片又跑出來 台中裸女丈夫好尷尬

網路瘋傳一名長髮及臀裸女在台中市街上閒晃，裸女與一名男子有肢體拉扯，台中市警方調查，該影片為去年3月發生，影片中男女為夫...

女子退房後白領男陳屍摩鐵！他下身赤裸躺床 一旁赫見保險套

今天下午1時許，台中市北區一家汽車旅館驚傳房客死亡。據查，昨晚深夜林男與一名女子入住，2小時後，女子先行離開，因林未退房...

按摩業女子因疫情失業下海掙錢？應召站攬客連結遭查辦

高雄市警方趁疫期打黃，查獲應召站在臉書利用妙齡女子清涼照片吸引嫖客。警方冒充尋芳客，在汽車旅館逮捕涉嫌應召的曾姓女子和車...

聞麻將聲卻老抓不到人 高雄湖內警方守後門逮4人

高雄市湖內區中正路一段巷弄中最近常有附近住戶聽到打麻將聲，湖內警分局員警多次到場卻都沒有發現，日前又獲報趕抵現場，採前後...

男子陳屍台中汽車旅館 警：初步排除他殺

今天下午1時許，台中市北區一家汽車旅館，下午工作人員查房發現，林男(41歲)倒臥房內已無生命跡象。台中市警察局第二分局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。