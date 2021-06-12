快訊

獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度8成以上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市男發燒就醫途中猝死 快篩、核酸檢測都是陰性

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市南港區今天凌晨發生60歲王姓男子在路邊猝死案件，醫護人員對他做新冠肺炎快篩、核酸檢測都是陰性，排除染疫可能，以病死結案。王男妻子稱丈夫長期患有心血管疾病，對死因無意見。

警方調查，王男今天凌晨1點多，因發燒打算到忠孝醫院看診，由他的妻子、女兒騎1台機車在前，王騎另1台機車跟在後，豈料王騎經東新街112巷口時，突然摔車倒地，王妻發現丈夫沒跟上，返回現場見丈夫失去呼吸心跳報警；女兒立刻對父親實施心肺復甦術。

消防員到場將王送忠孝醫院急救，不料回天乏術，護理師對王做新冠肺炎快篩、核酸檢測，都是陰性，排除染疫可能。

王妻跟警方說，丈夫長期患有心血管慢性病，對死因沒有意見。醫院行政相驗完以病死結案。

台北市南港區昨天發生發燒民眾就醫途中猝死案件。記者蔡翼謙／翻攝
台北市南港區昨天發生發燒民眾就醫途中猝死案件。記者蔡翼謙／翻攝

延伸閱讀

端午連假首日返鄉 台南245人快篩1人偽陽性

環南市場快篩挨批作秀 黃珊珊：作秀不需汗流浹背

雲林1天快篩3千多人「全採陽」？縣府直播口誤嚇死人

東吳大學宿舍普篩 匡列72位師生快篩陰性

相關新聞

北市男發燒就醫途中猝死 快篩、核酸檢測都是陰性

台北市南港區今天凌晨發生60歲王姓男子在路邊猝死案件，醫護人員對他做新冠肺炎快篩、核酸檢測都是陰性，排除染疫可能，以病死...

去年影片又跑出來 台中裸女丈夫好尷尬

網路瘋傳一名長髮及臀裸女在台中市街上閒晃，裸女與一名男子有肢體拉扯，台中市警方調查，該影片為去年3月發生，影片中男女為夫...

女子退房後白領男陳屍摩鐵！他下身赤裸躺床 一旁赫見保險套

今天下午1時許，台中市北區一家汽車旅館驚傳房客死亡。據查，昨晚深夜林男與一名女子入住，2小時後，女子先行離開，因林未退房...

按摩業女子因疫情失業下海掙錢？應召站攬客連結遭查辦

高雄市警方趁疫期打黃，查獲應召站在臉書利用妙齡女子清涼照片吸引嫖客。警方冒充尋芳客，在汽車旅館逮捕涉嫌應召的曾姓女子和車...

男子陳屍台中汽車旅館 警：初步排除他殺

今天下午1時許，台中市北區一家汽車旅館，下午工作人員查房發現，林男(41歲)倒臥房內已無生命跡象。台中市警察局第二分局表...

桃園男吸笑氣飆車蛇行亂竄 撞車恍惚：不知在做什麼

桃園孫姓男子開車吸笑氣，遇警方攔查就重踩油門，在人車尖峰時段狂飆、蛇行，接連撞上1輛機車及1輛貨車，落網後還精神恍惚，表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。