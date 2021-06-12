北市男發燒就醫途中猝死 快篩、核酸檢測都是陰性

台北市南港區今天凌晨發生60歲王姓男子在路邊猝死案件，醫護人員對他做新冠肺炎快篩、核酸檢測都是陰性，排除染疫可能，以病死結案。王男妻子稱丈夫長期患有心血管疾病，對死因無意見。

警方調查，王男今天凌晨1點多，因發燒打算到忠孝醫院看診，由他的妻子、女兒騎1台機車在前，王騎另1台機車跟在後，豈料王騎經東新街112巷口時，突然摔車倒地，王妻發現丈夫沒跟上，返回現場見丈夫失去呼吸心跳報警；女兒立刻對父親實施心肺復甦術。

消防員到場將王送忠孝醫院急救，不料回天乏術，護理師對王做新冠肺炎快篩、核酸檢測，都是陰性，排除染疫可能。