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獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度8成以上

二仁溪南萣橋下發現浮屍 台南警用心幫他找到回家的路

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

海巡及警消昨夜據報在高雄市二仁溪南萣橋下水域發現一具浮屍，在台南、高雄交界處漂浮，最後在台南端打撈上岸，交由台南市警六分局灣裡所報驗，惟該無名男屍經漏夜追查，身分仍陷入膠著，兩員警到二仁溪堤防周邊道路巡察，在親水公園樹林發現一機車，進而查出死者是24歲罹憂鬱症陳姓車主已失蹤2天，冥冥中查出身分。

海巡署南部分署第一一岸巡隊昨天深夜11時接獲民眾通報，在高雄市二仁溪南萣橋下水域發現疑似大體，通報頂茄萣、興達安檢所前往現場協處，同步通報高雄市消防局第五大隊第一中隊茄萣分隊等單位到場救援。

經評估，因當時湧浪較大，消防分隊救生艇下艇不易，改由白砂崙漁港港區下艇，浮屍忽左忽右，在高雄及台南交界漂流，最後在台南端打撈上岸，決定由台南市六分局灣裡派出所報驗，經漏夜追查，身分仍陷入膠著。

直至上午8時多，灣裡派出所巡佐張俊吉、警員陳宏文用心，主動前往二仁溪堤防周邊道路逡巡，在親水公園樹林內，發現一部黑色重機車停留在該處很可疑，即利用小電腦清查車主照片，發現與男屍的面容相似。

調閱車辨後，發現騎士最後身影穿著與男屍相符，再以電話聯繫家屬得知，罹憂鬱症的24歲陳姓車主已失蹤2日。經聯繫父親往台南市立殯儀館指認，確認是家住歸仁區的陳姓男子。家屬表示，還好有員警的幫忙，幫忙兒子找到回家的路。

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台南市警六分局灣裡所員警上午二仁溪堤防周邊道路逡巡，在親水公園樹林內發現一部機車，進而查出死者身分，幫他找到回家的路。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局灣裡所員警上午二仁溪堤防周邊道路逡巡，在親水公園樹林內發現一部機車，進而查出死者身分，幫他找到回家的路。記者邵心杰／翻攝
海巡及警消昨天深夜11時接獲民眾通報，在高雄市二仁溪南萣橋下水域發現疑似大體。記者邵心杰／翻攝
海巡及警消昨天深夜11時接獲民眾通報，在高雄市二仁溪南萣橋下水域發現疑似大體。記者邵心杰／翻攝

車主 高雄市

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