按摩業女子因疫情失業下海掙錢？應召站攬客連結遭查辦
高雄市警方趁疫期打黃，查獲應召站在臉書利用妙齡女子清涼照片吸引嫖客。警方冒充尋芳客，在汽車旅館逮捕涉嫌應召的曾姓女子和車伕，曾女自稱原本在按摩店工作，但按摩店因疫情停業，她才轉向應召站賺錢。全案依妨害風化罪嫌移送法辦，並依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。
高雄市刑警大隊偵六隊發現「妖妖」的臉書，貼上穿著清涼及裸露胸部的照片，以及性交易訊息，供不特定人瀏覽，並留Line的聯絡資訊，警方認為是應召站在疫情期間貼出的賣淫訊息，報請檢察官指揮，6月10日晚間，在高雄市鳳山區某汽車旅館，查獲曾姓女子（28歲）上門應召。
員警在汽車旅館外，也立即的逮捕負責載曾女應召的馬伕黃姓男子（53歲），發現車上還有另名王姓女子（31歲）等候應召，將黃依妨害風化罪嫌移送法辦，另將黃、曾、王3人都依違反傳染病防治法，交衛生局裁罰。
曾女稱她原本在按摩店工作，但按摩店因疫情關門，她沒錢養小孩，才只好下海賺皮肉錢。不過，員警對她的說法存疑，認為只是她被查獲以後編出來的說詞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言