按摩業女子因疫情失業下海掙錢？應召站攬客連結遭查辦

高雄市警方趁疫期打黃，查獲應召站在臉書利用妙齡女子清涼照片吸引嫖客。警方冒充尋芳客，在汽車旅館逮捕涉嫌應召的曾姓女子和車伕，曾女自稱原本在按摩店工作，但按摩店因疫情停業，她才轉向應召站賺錢。全案依妨害風化罪嫌移送法辦，並依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。

高雄市刑警大隊偵六隊發現「妖妖」的臉書，貼上穿著清涼及裸露胸部的照片，以及性交易訊息，供不特定人瀏覽，並留Line的聯絡資訊，警方認為是應召站在疫情期間貼出的賣淫訊息，報請檢察官指揮，6月10日晚間，在高雄市鳳山區某汽車旅館，查獲曾姓女子（28歲）上門應召。

員警在汽車旅館外，也立即的逮捕負責載曾女應召的馬伕黃姓男子（53歲），發現車上還有另名王姓女子（31歲）等候應召，將黃依妨害風化罪嫌移送法辦，另將黃、曾、王3人都依違反傳染病防治法，交衛生局裁罰。