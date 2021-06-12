快訊

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打新冠疫苗

疫情釀26死最高齡102歲 昨首例施打AZ死亡疑心肌梗塞

按摩業女子因疫情失業下海掙錢？應召站攬客連結遭查辦

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方趁疫期打黃，查獲應召站在臉書利用妙齡女子清涼照片吸引嫖客。警方冒充尋芳客，在汽車旅館逮捕涉嫌應召的曾姓女子和車伕，曾女自稱原本在按摩店工作，但按摩店因疫情停業，她才轉向應召站賺錢。全案依妨害風化罪嫌移送法辦，並依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。

高雄市刑警大隊偵六隊發現「妖妖」的臉書，貼上穿著清涼及裸露胸部的照片，以及性交易訊息，供不特定人瀏覽，並留Line的聯絡資訊，警方認為是應召站在疫情期間貼出的賣淫訊息，報請檢察官指揮，6月10日晚間，在高雄市鳳山區某汽車旅館，查獲曾姓女子（28歲）上門應召。

員警在汽車旅館外，也立即的逮捕負責載曾女應召的馬伕黃姓男子（53歲），發現車上還有另名王姓女子（31歲）等候應召，將黃依妨害風化罪嫌移送法辦，另將黃、曾、王3人都依違反傳染病防治法，交衛生局裁罰。

曾女稱她原本在按摩店工作，但按摩店因疫情關門，她沒錢養小孩，才只好下海賺皮肉錢。不過，員警對她的說法存疑，認為只是她被查獲以後編出來的說詞。

應召站利用清涼照片代表曾女。記者林保光／翻攝
應召站利用清涼照片代表曾女。記者林保光／翻攝
曾姓女子在汽車旅館房內被捕。記者林保光／翻攝
曾姓女子在汽車旅館房內被捕。記者林保光／翻攝

按摩 衛生局 疫情

延伸閱讀

消水腫按摩有效嗎？6招水腫退散小撇步公開，泡澡輕壓、刮痧排毒…「這個」飲品最有效

影／講不聽仍營業！推拿師辯沒有接觸 警翻出這張打臉

應召站「不怕疫情阻止尋樂」 高雄警方打黃查偽圖女郎

憂心汽車旅館隱密成防疫破口 警長帶頭上門請業者配合

相關新聞

網路發文批花蓮縣叫匡列接觸者到車站快篩 縣府將提告

花蓮推端午連假火車站快篩，昨天啟動，有網友在台大批踢踢實業坊發文，提到「花蓮縣府叫匡列接觸者到車站裡快篩」；縣府聲明此文...

按摩業女子因疫情失業下海掙錢？應召站攬客連結遭查辦

高雄市警方趁疫期打黃，查獲應召站在臉書利用妙齡女子清涼照片吸引嫖客。警方冒充尋芳客，在汽車旅館逮捕涉嫌應召的曾姓女子和車...

麥當勞遭駭客戶個資外洩 北市法務局：應通知當事人

連鎖速食業者麥當勞總公司傳出國外網站客戶資料遭外洩，包括台灣用戶電話號碼、電子郵件、地址等客戶資料，很可能被未經授權的第...

又一名裸女未戴口罩走上台中街頭！警調閱監視器查辦

網路瘋傳一段長髮及臀的裸女在台中市南屯區大墩路與東興路口遊走，裸露女子在路口疑似與一名男子發生爭執，影片中看得出裸女企圖...

竹市某會館被爆私接高風險移工入住 市府重罰50萬元

苗栗電子廠移工群聚案延燒，有仲介業者違規將高風險移工安置在新竹市一般旅館，被市府重罰100萬元，本報接獲民眾投訴，指該仲...

僅因行車糾紛 台南男子謊報鄰居住家瓦斯外洩火警挨罰

台南市穆姓男子因與鄰居有行車糾紛，今年4月4日12時38分用手機撥打119，向消防局救災救護指揮中心謊稱鄰居住家瓦斯外洩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。