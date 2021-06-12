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又一名裸女未戴口罩走上台中街頭！警調閱監視器查辦

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

網路瘋傳一段長髮及臀的裸女在台中市南屯區大墩路與東興路口遊走，裸露女子在路口疑似與一名男子發生爭執，影片中看得出裸女企圖拉男子向前走，遭男子甩開，裸女神色自如走向轎車，過程全被路人拍下。台中市第四警分局指出，目前無接獲報案，已派員調閱附近監視器，女子在公眾場所任意裸體已違反社會秩序維護法、未戴口罩行為違反傳染病防治法，最高可處1萬8千元罰鍰。

網路上瘋傳一段影片，一名長髮及臀的女子一絲不掛在南屯區大墩路與東興路口遊蕩，裸女又抱、又牽一名男子，甚至拉著男子手上的直立式雨傘要他往前走，但被男子甩開。

口罩只掛在右邊耳朵的裸女不甩男子，赤腳從人行道走到大馬路上，走向一輛停在路邊的白色轎車。轎車四周疑似裸女退下的粉紅色、粉藍色衣物，還有垃圾散落一地，轎車後車箱與駕駛座車門打開，裸女查看一下車內又隨意四處走動，神色自如。

台中市警察局第四分局指出，影片中該名女子所在地是大墩派出所轄區，但今天沒有接獲相關報案，警方已調閱該處路口監視器，釐清女子裸露的詳細時間點。

第四警分局表示，該影片若是三級警戒期間發生，女子未正確配戴口罩行徑已違反傳染病防治法，可處3千至1萬2千元，另在公共場所任意裸體，已違反社會秩序維護法，最高可處6千元。

長髮及臀的裸女在台中市路旁走動，且未確實配戴口罩。圖／翻攝自記者爆料網
長髮及臀的裸女在台中市路旁走動，且未確實配戴口罩。圖／翻攝自記者爆料網
長髮及臀的裸女在台中市路旁走動，且未確實配戴口罩。圖／翻攝自記者爆料網
長髮及臀的裸女在台中市路旁走動，且未確實配戴口罩。圖／翻攝自記者爆料網
裸女企圖拉男子向前走，但男子掙脫，裸女繼續往大馬路前進。圖／翻攝自記者爆料網
裸女企圖拉男子向前走，但男子掙脫，裸女繼續往大馬路前進。圖／翻攝自記者爆料網
裸女企圖拉男子向前走，但男子掙脫，裸女繼續往大馬路前進。圖／翻攝自記者爆料網
裸女企圖拉男子向前走，但男子掙脫，裸女繼續往大馬路前進。圖／翻攝自記者爆料網

口罩 台中市 監視器

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