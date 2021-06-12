僅因行車糾紛 台南男子謊報鄰居住家瓦斯外洩火警挨罰

台南市穆姓男子因與鄰居有行車糾紛，今年4月4日12時38分用手機撥打119，向消防局救災救護指揮中心謊稱鄰居住家瓦斯外洩火警，經消防人車趕抵現場，發現並無瓦斯外洩火警，永康警分局調查後找上穆，他辯稱自家瓦斯漏氣，因太緊張才報錯地址，新市簡易庭認地址明顯不同，且兩地均無瓦斯外洩，認故意向該管公務員謊報災害，處罰鍰4000元，可抗告。

案發後，鄰居眼見大批消防車警笛聲大作，消防人員湧上門，滿頭霧水，經告知才知道有人通報自家瓦斯外洩火警，鄰居連聲否認自家瓦斯外洩，證實住家遭人謊報其住家發生瓦斯外洩火警。

警方調查後，找上當時報案的穆姓男子，他供稱，曾與住戶發生行車糾紛，以行動電話撥打119告知該處發生瓦斯外洩火警。他否認謊報，辯稱是向消防局報案稱自家發生瓦斯漏氣，因太緊張才報錯地址。警方依違反社會秩序維護法，將他移送法辦。

新市簡易庭認為，穆住家地址，與他向119報案發生瓦斯外洩火警的地點，明顯不同。且消防人員獲報趕至現場時，無論穆住處或報案所指地點，均無瓦斯外洩發生火警情事。法官認他辯稱因一時緊張誤報為鄰居住址，顯屬事後卸責之詞，不足採信。