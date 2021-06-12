台南柳科廢塑膠6000平方公尺廠房大火 消防員徹夜灌救

台南市柳營科工區晚上9點20分發生廠房大火，經查是史坦利資源開發股份有限公司向順家科技股份有限公司承租廠房，由昌聯實業有限公司收受廢塑膠混合物及廢塑膠等廢棄物，燃燒面積達6000平方公尺，消防人員趕到時已經全面燃燒，消防局動員27車56人前往灌救，直到凌晨零時12分才控制火勢，2點48分撲滅火勢，但因持續悶燒，消防人員徹夜警戒，上午還在殘火處理中。

台南柳營科工區非法廢塑膠堆置場大火，消防人員徹夜灌救後還在進行殘火處理。記者吳淑玲／翻攝

台南市消防局先出動柳營、白河等消防分隊趕到時，該處廢塑膠堆置工廠已全面燃燒陷入一片火海，再陸續增派三梯次有27部消防車，人員56人全力布水線射水搶救火勢，先在四周圍阻斷火勢，防止延燒擴大，因內部堆置物品悶燒，另增援怪手挖開後再灌水，但到凌晨4點多還無法全部撲滅。

初步了解工廠無人員受困，廠內堆置物需要時間撲滅，淩晨4點多無延燒之虞後，支援的分隊先撤離，由第一大隊持 續警戒，上午8點多再動用大鋼牙拆除廠房，並挖開悶燒的廢棄物，持續灌水中；至於起火原因要由火調科進一步調查。