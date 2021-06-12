影／辣唇衣女機車遭竊？台中警問這句關鍵10分鐘找回
台中市一名身穿印有辣嘴唇圖騰上衣的趙女，機車停放在台中火車站附近超商，隔天取車時卻忘記停放處，急著打電話報警。經驗豐富的員警到場，詢問「有看到新時代廣場嗎？」、「前站也有7-11喔」，逐一釐清趙女的機車是停在火車站前站，而非後站，不到10分鐘順利找到趙女的機車。
43歲的趙女前天急忙將機車停在台中火車站某間超商外，趕著去搭火車，隔天回到台中在火車站後站7-11超商外卻苦尋不到機車，一度懷疑愛車遭竊，報警處理。
台中市警察局第三分局立德所員警黃任民、劉佳竺到場，先安撫趙女不要慌張，仔細回想停好車附近的街景，劉姓警員問，「你有看到新時代廣場嗎？」、黃姓警員提醒，「基本上都會記錯，你知道前站也有7-11嗎？」趙女這才恍然大悟，愛車可能停在前站。
員警載著她前往火車站建國路側的超商查看，還沒抵達，趙女遠遠就認出自己的機車，開心大喊：「對對對！是這邊沒錯！我的機車在那邊！」警方只花了10分鐘就找回愛車。趙女除了對自己的迷糊感到不好意思，也不斷感謝員警的協助。
立德派出所提醒，民眾停放車輛，可以手機拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，有助回想並加速找到愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。
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