暗夜沒路燈黑狗突竄出過馬路 他急煞汽車墜水溝警協助
基隆市柯姓男子昨天凌晨2點多，開車行經和平島公園旁道路時，由於附近沒有路燈，十分昏暗，因突有一隻黑狗急竄過馬路，他為免撞狗緊急煞車，車子墜入一旁水溝卡住 警方獲報後深夜前往協助救援。
市警察局第二分局和一路派出所昨天凌晨2點多獲獲報，市和平島公園附近，有民眾因駕駛不慎，致車輛車輪卡水溝無法動彈，需警方協助，警員許基南及簡欽威趕赴現場。
警方說，因時值深夜且現場周遭無照明，視線很暗，警方到場後將巡邏車警示燈開啟，並指揮疏導來往車輛，避免衍生其他事故。柯姓駕駛向警方表示，他開車行經該路段時，為閃避突從一旁衝出來的狗，因急煞方向盤猛向右轉，導致車輛右側前後輪胎不慎滑入路旁水溝，車身擦撞圍牆卡住動彈不得。
警方對柯男酒測值為零，他沒有受傷，警方協助柯男撥打道路救援專線，在業者進行拖吊時協助警戒及指揮交通。警方提醒，行經視線不佳或不熟悉之路段時，應減速慢行並開啟大燈，隨時保持警覺避免發生危險。
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