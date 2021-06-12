網路發文批花蓮縣叫匡列接觸者到車站快篩 縣府將提告

花蓮推端午連假火車站快篩，昨天啟動，有網友在台大批踢踢實業坊發文，提到「花蓮縣府叫匡列接觸者到車站裡快篩」；縣府聲明此文與事實不符，誤導視聽，已掌握相關證據，請檢調全力查辦假訊息。該篇文章事後已刪文。

花蓮縣政府因應端午連假，在花蓮火車站月台設置快篩站，供返鄉旅客篩檢。圖／花蓮縣政府提供

一名網友昨在PTT八卦版貼出名為「花蓮縣政府你們太扯了吧」的文章，內文提到「車站同仁下午遇到幾個路人衝來服務台，說是花蓮縣衛生局叫他們到車站做快篩，最扯的是連被匡列為接觸者的某生活百貨店員工（約9位），也被衛生局叫到車站裡快篩」，文中還質疑「衛生局叫被匡列的接觸者跑去人與人不斷連結的車站這種公共場所快篩」、「車站主管說這是花蓮后堅持的」。

文章貼出後，不少網友批評「花蓮有花蓮的玩法」，但也有人質疑證據在哪裡?

縣府昨晚緊急發文澄清，，表示此文與事實不符，誤導視聽，縣府強烈譴責之外，並在掌握刊載及轉發之相關證據後，送交檢警偵辦調查。

衛生局長朱家祥今天再度說明，如果是被匡列的接觸者，一定就是居家隔離，會送到醫院做PCR篩檢，不會要求自己到快篩站做抗原快篩。他表示，到目前為止，這個生活百貨店並沒有匡列接觸者，這篇文章是錯誤訊息。

此外，若與確診者足跡重疊，民眾有疑慮，可以到花蓮市衛生所前的快篩站快篩，車站快篩站主要是針對返鄉旅客。