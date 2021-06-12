男因疫情工作銳減又逢母喪生活陷困境 大甲警募款相助

疫情緊張，衝擊許多民眾生計。台中市大甲區王姓男子平時經營室內裝潢修繕工作，因疫情工作與收入驟減，又逢母親因病離世，雙重打擊讓王男生活陷入困境。大甲警方日前捐贈8萬元，協助王男渡過難關。

大甲警方向王男及家屬致哀表達慰問，並頒發急難救助金8萬元。圖／大甲警分局提供

大甲警分局大甲派出所所長謝慶家平日深耕轄區，得知王男因疫工作與收入驟減，生活陷入困境後，立即報告分局長李建興，並主動聯繫大甲派出所警友站、外埔分駐所警友站，希望藉由各界力量能解決王男的燃眉之急。

大甲警友副站長王世清、外埔警友站長謝東達獲悉後立即回應，發揮人飢已飢、人溺已溺的精神，6月10日警友站等善心人士，與分局長李建興、大甲派出所長謝慶家、外埔分駐所長紀適華等共同向王男及家屬致哀表達慰問，並頒發急難救助金8萬元。

大甲警分局分局長李建興表示，社會角落仍有許多弱勢民眾、獨居老人或遇有急難需要幫助者，疫情嚴峻期間，警方除持續執行政府防疫措施，也主動發掘及關懷弱勢族群，希望藉此善行發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一角落。