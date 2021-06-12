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疫情悶太久 台中沙鹿6男女群聚宮廟內喝飲料聊天恐挨罰

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心再沿長全國三級警戒，也頒布禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會等禁令，但還是有民眾悶壞了無視禁令群聚。清水警分局光華派出所員警本月9日在沙鹿區一處私人宮廟內，發現6名年輕男女正在喝飲料聊天，當場蒐證後，依違反傳染病防治法函請台中市衛生局裁罰。

台中市清水警分局光華派出所副所長程士坤、員警張家豪9日晚間8點多執行巡邏時，行經台中市沙鹿區一處私人宮廟前，見多部機車停放門前，發現該私人宮廟內共達6名在內喝飲料聊天，雖然警方發現時己有戴上口罩，但現場聚集人數達6人，已明顯違反全國三級警戒嚴禁室內5人以上聚會規定。警方當場蒐證後，依規定函報台中市衛生局裁罰。

清水警分局分局長張啓祥表示，疫情嚴峻，請民眾務必全力配合政府各項防疫政策，外出全程戴口罩、遵守實聯制及室內5人以上、室外10人以上的聚會等禁令規定，切勿違規，做好個人疫工作，共同防堵疫情。

員警日前在台中市沙鹿區一處私人宮廟內，發現6名年輕男女正在喝飲料聊天，違反禁止室內5人以上聚會規定。圖／民眾提供
員警日前在台中市沙鹿區一處私人宮廟內，發現6名年輕男女正在喝飲料聊天，違反禁止室內5人以上聚會規定。圖／民眾提供

疫情 衛生局 三級警戒

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