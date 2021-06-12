台南史坦利廠房火警若含有害空氣汙染物 最高將罰255萬

台南市柳營科技工業區史坦利資源開發公司承租的廠房昨晚火警，環保局今天表示，初步調查為廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火悶燒所致。該公司去年間已因違法貯存廢棄物等遭移送檢方偵辦。因此次火災嚴重影響空氣品質，將依違反空汙法告發，最高可裁罰255萬元，若為蓄意起火將再次移送法辦。

台南市環保局表示，火災發生時即在第一時間監控空氣品質，同時透過臉書及電視跑馬燈提醒周遭可能受火災影響的區里民眾注意，並做好自我防護。空品監測顯示，當時天氣狀況的大環境吹東南風，無逆溫效應，研判多數汙染物會隨對流往高空擴散，對地面影響範圍不致太大。但已採樣火災所產生大量且明顯的粒狀汙染物，若檢測分析含有害空氣汙染物時，將以最高金額255萬元告發。

環保局表示，該公司先前即因非法貯存廢塑膠混合物等廢棄物，去年10月間已依違反廢棄物清理法移送台南地檢署偵辦中。