柳營科工區大火竟是非法廢塑膠堆置場 環保局將重罰

位在台南柳營科技工業區的史坦利資源開發股份有限公司承租之廠房昨天晚間9時許發生火災，初步了解為廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火悶燒所致。該公司先前已因違法貯存廢棄物等，去年10月遭環保局移送地檢署。此次火災嚴重影響空品，將依違反空汙法告發最高可裁罰255萬元，若為蓄意起火將再次移送法辦。

台南柳營科工區昨晚工廠大火，經查是非法堆置廢塑膠，環保局將重罰。圖／環保局提供

環保局表示，火災發生時環保局即在第一時間監控空氣品質，同時透過臉書及電視跑馬燈提醒周遭可能受火災影響之區里民眾注意與做好自我防護。環保局空品監測指出，當時天氣狀況之大環境為「東南風」吹拂，無逆溫效應，研判多數汙染物會隨對流往高空擴散，對地面影響範圍不致太大。

針對火災所產生大量且明顯之粒狀汙染物，環保局已進行採樣檢測，倘檢測分析含有害空氣汙染物時，將以最高金額255萬元告發。

環保局表示，該公司先前即因非法貯存廢塑膠混合物等廢棄物，以違反廢棄物清理法第46條第3款規定於109年10月15日移送臺南地檢署偵辦中。

該公司發生火災的原因，環保局將等俟消防和警政單位調查結果，如有故意於現場焚燒之情事，將另依違反廢棄物清理法相關規定再次移送台南地檢署偵辦，現場災後遺留之廢棄物，將限期業者完成清除改善，以避免衍生二次汙染情事。