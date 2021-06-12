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暖警雨中陪疑似失智長者走3公里回家 田中警分局表揚

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田中警分局警員陳誠、邱宇綸在大雨中，主動關懷淋雨的長者，拿備用雨衣和口罩給他換用，又陪疑似失智的長者走3公里路回家，今天獲得田中警分局表揚暖心助民的行為。

田中警分局表示，二水分駐所警員陳誠和邱宇綸本月8日執行下午4點到6點巡邏勤務，當時二水鄉下大雨，他們看見一名長者沒穿雨衣，踽踽獨行，主動下雨關懷，長者重覆回答問題，疑似失智，陳誠、邱宇綸見他口罩全濕，緊貼臉部，導致呼吸困難，即拿出巡邏車內備用雨衣給長者穿上，又拿口罩給他換掉淋濕的口罩。

許姓長者（75歲）向警方表示，家住二水鄉民生路，子女在外地工作，他獨居，平日中午會外出購物，沒想到出門後突然下起雷陣雨，他沒帶雨具，覺得大雨一時不會停，擔心住家漏水，不到商店買雨具，就急忙折返走回家。

陳誠告訴許姓長者，目前疫情第三級警戒，全國醫療體系已達最大服務量能，長者外出要配戴口罩，不能淋濕，以免疫染上身，也不能淋雨，萬一感冒或有任何不適症狀必須就醫時將相當麻煩。許姓長者講不清楚住家詳細地址，陳誠陪他步行3公里回家，途中做防疫衛教，還叮嚀日後有任何問題，都可以致電二水所尋求協助。

田中警分局長鄭頴聰表示，二水分駐所警員陳誠、邱宇綸執勤時，主動熱心幫助民眾，展現人民保姆的正面形象，提升警察正面形象，田中警分局今天加以表揚。

田中警分局二水分駐所警員陳誠拿雨衣給許姓長者穿上。圖／警方提供
田中警分局二水分駐所警員陳誠拿雨衣給許姓長者穿上。圖／警方提供
田中警分局今天表揚二水分駐所暖警陳誠（左）和邱宇綸。圖／警方提供
田中警分局今天表揚二水分駐所暖警陳誠（左）和邱宇綸。圖／警方提供

失智 警察

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