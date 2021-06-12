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影／講不聽仍營業！推拿師辯沒有接觸 警翻出這張打臉
真的講不聽！台中市一間整復推拿館「明關暗開」，見警上門推拿館負責人辯稱他們不是按摩業，是民俗調理業，用蒸氣替客人治療，「沒有肢體接觸」；警方請業者拿出營登資料，上頭寫明是「按摩業、傳統整復推拿業」，當場打臉業者，且現場有顧客與陪病者，明顯違規營業，業者最高恐吃上30萬元罰緩。
新冠肺炎疫情嚴峻，中央宣布全國三級警戒延長至6月28日，相關業者包含民俗調理業者應依規定暫停營業。
本週三上午10點，台中市警察局第五分局北屯所接獲舉報，北屯區興安路一家整復推拿館違規營業，員警到場查察，館內有4人，分別為推拿館胡姓負責人(59歲)、沈姓員工(30歲)、廖姓顧客(55歲)及其胞弟(51歲)陪同。
胡姓負責人見警上門相當緊張，稱他們只使用蒸氣在薰客人，沒有與客人接觸，並辯稱，「我們不是按摩業，是屬於民俗調理業，沒有跟客人接觸」等語。
員警請業者出示營業登記證後發現，該業者登記資料為「按摩業、傳統整復推拿業」，當場打臉業者說詞。且現場就有一名顧客正在接受治療，業者已違反傳染病防治法，可處6萬至30萬元罰鍰，警方依規定蒐證函請主管機關裁罰。
北屯所指出，國內疫情嚴峻，民俗調理業服務項目的傳統整復推拿、指壓、按摩等行為，考量從業人員與消費者肢體直接接觸，且操作服務時間長，為避免社區感染風險，應配合中央流行疫情指揮中心公告的疫情警戒期間停業，杜絕感染傳播風險。
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