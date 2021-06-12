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七旬老婦迷途5公里 「雞婆」鄰長送她回家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市79歲唐姓老婦從烏日外出後便失去方向感，徒步走到5、6公里外的西區遊蕩，被當地熱心鄰長發現報警。警方透過人臉辨識系統查出唐婦資料，聯絡其兒子到場。唐婦兒子說，早上母親才說要出門走走，沒想到一走就迷途到西區，讓家人相當著急，所幸有熱心鄰長與警察協助，老母才能平安返家。

唐姓老婦外出迷途5、6公里，所幸熱心鄰長通報警方，順利聯繫上老婦兒子。記者林佩均／翻攝
唐姓老婦外出迷途5、6公里，所幸熱心鄰長通報警方，順利聯繫上老婦兒子。記者林佩均／翻攝

本周一上午10時，台中市警局第一分局西區派出所員警接獲報案，有名老婦人在建國北路路口徘徊，還不時走上車道，驚險萬分。

員警陳彥宇、簡仲宏到場，發現一名79歲的唐姓婦人站在路口神色慌張，一旁熱心的鄰長向警方表示，唐姓婦人無法清楚表達家中地址，又獨自站在路中央，他只好先請唐姓婦人到騎樓下休息，再請警方過來協助。

陳員詢問唐姓婦人的姓名及住處，但老婦人僅能說出自己的姓名，其他資料都不清楚，身上也沒有任何證件，先將老婦帶回派出所。

警方透過人臉辨識系統與姓名比對身分，一筆一筆查看及確認，查出唐姓婦人身分，陳員發現，唐姓老婦人已被通報為失蹤人口，急忙通知家屬。

唐姓婦人兒子說，母親年紀大記憶狀況不好，早上才說要從烏日去找住南屯區的親戚，說完人就不見，他發現母親不見就立刻報警，當接到警方的來電時，相當驚訝母親居然自行徒步走到5、6公里外的西區，感謝有警方幫忙，否則後果真不堪設想。

西區派出所提醒，家中若有年邁長輩，應多多關懷注意，避免其單獨出門，也可在長輩隨身攜帶包包或衣服繡上長輩姓名或相關年籍資料，若長輩走失，警方得以透過查詢相關年籍資料得知長輩身分及住處，協助找到回家的路。

人臉辨識 失蹤

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