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聽不懂？北斗警方兩天查獲13名移工群聚用餐 函送法辦
彰化縣北斗警分局接連接獲檢舉，某些民宅夜間常有群聚喧嘩聲音，警方先後夜間突擊，果然在北斗鎮中山路、埤頭鄉彰水路，分別查獲9名、4名外籍移工和兩名負責人群聚用餐喝酒，違反禁止室內5人以上群聚的規定，分別依違反入出國及移民法，報請移民署依法裁處，及依傳染病防治法函送彰化縣衛生局裁罰。
北斗警分局今天指出，民眾檢舉北斗鎮中山路某民宅內，近日晚上很熱鬧，警方10日夜間派員上門，果然看見阮姓等9名外籍移工席地而坐，群聚飲酒聊天，雖然都戴口罩，仍違反禁止室內5人以上群聚的規定。
北斗警分局又根據檢舉，昨晚突擊埤頭鄉彰水路三段的一家印尼小吃店暗中營業，有4名外籍移工和小吃店兩名負責人一起用餐聊天，他們也都戴口罩，但違反禁止群聚的規定。
警方事後查出，在北斗鎮中山路查獲的9名外籍移工之中，阮姓等4名外籍移工是逃逸外勞，警方通知內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊裁處，違反規定的合法移工與我國籍小吃店負責人，都函送衛生局裁罰，罰款至少每人6萬元起跳。
北斗警分局表示，聘僱外籍移工的工廠及仲介公司應向移工宣導防疫措施，避免再發生室內5人以上、室外10人以上的群聚，或到營業場所用餐等其它違反防疫規定的情事，如經查獲違反全國三級警戒規定，警方必定依法告發。
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