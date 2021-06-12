趁警忙於防疫開設賭場 17賭客被逮估將開出百萬罰鍰

19歲蔡姓男子不怕疫情蔓延，在新北市新莊區新北大道七段上的一間洗車場二樓開設賭場。警方接獲線報，11日晚間前往查緝，當場逮到17人在內聚賭，還有一名母親帶著8歲女兒一起，詢後除依賭博罪移送、社維法進行裁罰外，警方也依傳染病防治法移送衛生局裁罰，初估將開出百萬元的罰鍰。

據了解，蔡男5月中旬與開洗車場的親戚租賃二樓空間開設推筒子賭場，想趁警方忙於疫情時大賺一筆，還找來21歲賴男當荷官、32歲李男把風。

警方接獲線報，11日晚間由偵查隊長帶隊前往埋伏，此時恰好一名賭客老婆來找丈夫，鐵捲門開啟時警方趁機上前盤查，發現五坪空間內聚集了滿滿人群，有人不畏疫情沒戴口罩，更有一名母親帶著女兒一起，當場查獲14賭客、3工作人員，並查扣37萬元餘元的賭資與9700元的抽頭金。