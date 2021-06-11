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影／他違規過馬路遭酒駕男撞飛 被開罰單還依法送辦

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市賴姓男子今天違規穿越馬路慘遭酒駕男撞飛，不但被警方開立交通違規罰單，又被查出是通緝犯，雖是車禍事故受害人，仍被警方依法解送歸案。

在新北市建築工地上工的林姓男子（32歲）今天中午開車從工地外出買便當，駕車行經板橋四川路一段往中山路一段方向直行時，突然看到違規穿越馬路的賴姓男子（45歲）站在路中央，閃避不及，當場將人撞飛，擋風玻璃上明顯撞成蜘蛛網狀。

派出所巡邏員警獲報到場，見被撞的賴男身體四肢、頭部有多處擦挫傷，在現場管制交通，並通報由穿著防護衣的救護人員將傷者賴男送往亞東醫院，經急救後已無大礙，車禍事故同樣交由穿著防護衣的交通分隊員警接手處理。

板橋交通分隊員警發現開車肇事的林男因酒測值超過法定標準，涉嫌酒駕肇事，警詢後今依公共危險及傷害罪嫌依法移送新北地檢署偵辦。

據了解，遭撞的賴姓男子也因違規穿越馬路，警方不僅依法開立交通罰單外，更查出他因涉毒品案，台北地檢署於108年發布通緝，警詢後也依法解送北檢歸案，讓賴男直呼「真倒楣。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市賴姓男子今天違規穿越馬路慘遭酒駕男撞飛，不但被開交通違規罰單，又被警方查出是通緝犯遭依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子今天違規穿越馬路慘遭酒駕男撞飛，不但被開交通違規罰單，又被警方查出是通緝犯遭依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子今天違規穿越馬路慘遭酒駕男撞飛，不但被開交通違規罰單，又被警方查出是通緝犯遭依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝
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