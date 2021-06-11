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南港基隆河岸漂無名浮屍 身上無明顯外傷且死亡多日
台北市南港區今傳一起無名屍案。今日中午有民眾在基隆河岸散步時發現一具男性浮屍，警消獲報趕抵，初步勘驗身上無明顯外傷，由於該男子身上無相關證件，於是以無名屍做處理，經鑑識小組採證後報請司法相驗，詳細身分尚待進一步釐清。
警方指出，今日12時29分據報，在南港區興中路與松河街的堤防外河岸有一具無名屍。警方穿上防護衣到場，屍體經消防隊打撈上岸後，初步研判該男子已死亡3至5天，且身上無明顯外傷，由於泡水多日導致身體腫脹，無法準確判斷年紀，粗估約30歲左右。
警方表示，該男子穿紅色短袖、黑色長褲，且左手臂有一串英文刺青，但身上無任何相關證件，因此以無名屍做處理，身分還需進一步釐清。鑑識小組到場採證後，先將遺體送至第二殯儀館，並報請檢察官進行司法相驗，也將確認是否染疫。
警方透過該男子的外部特徵，通報鄰近的汐止、松山、內湖警分局，但自6月至今均無相關符合條件的失蹤、自殺案；警方呼籲，若有民眾知道該男子身分，請儘速跟南港警分局聯絡。
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