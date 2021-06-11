快訊

一到六類公費對象明天就能打！今晚已配50萬劑AZ疫苗至各縣市

疫情嚴峻還辦海選 面試40多人群聚警方函送衛生局裁罰

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

疫情嚴峻避免群聚，但台南永康有工廠因為缺工，竟然還辦面試活動。永康警分局行政組下午表示，現場有超過40人群聚，警方獲報稽查確認違規，蒐證後函送衛生局稽查移送裁罰。

警方表示，前天傍晚接獲民眾打110報案電話，永康區中華路有工廠舉行面試活動，多人群聚，轄區復興派出所員警前往查處，發現現場共有41人；陳姓負責人稱是為媒介工作講解，警方以違反防疫措施相關規定送衛生局裁處。

分局長呂世明表示，已有部分本土病例無法確認感染源，為防輕症患者未就醫或無症狀感染者進入社區，警方絕對不能輕忽，群聚很是潛在風險，希望所有人不要群聚做好防護。警方會全力針對易形成群聚場所稽查、避免因群聚感染，希望場所管理人及民眾都能配合防疫政策，確實做好防疫。

疫情嚴峻還辦海選面試，40多人群聚警方函送衛生局裁罰。記者周宗禎／翻攝
疫情嚴峻還辦海選面試，40多人群聚警方函送衛生局裁罰。記者周宗禎／翻攝
疫情嚴峻還辦海選面試，40多人群聚警方函送衛生局裁罰。記者周宗禎／翻攝
疫情嚴峻還辦海選面試，40多人群聚警方函送衛生局裁罰。記者周宗禎／翻攝

衛生局 面試 患者

延伸閱讀

議員黃健豪生日捐1月薪資 與3名台中企業主捐防疫物資

林昶佐挺醫護 募防疫物資贈北市聯醫婦幼院區

警友站長挺員警防疫 捐贈額溫槍給台南永康警分局

想回台積電問有啥條件？過來人曝他這特點「根本超夯」

相關新聞

南港基隆河岸漂無名浮屍 身上無明顯外傷且死亡多日

台北市南港區今傳一起無名屍案。今日中午有民眾在基隆河岸散步時發現一具男性浮屍，警消獲報趕抵，初步勘驗身上無明顯外傷，由於...

火燒車小隊長初判死因曝光 同事研判回車拿辦案資料

嘉義市警局少年隊小隊長謝政安日前駕車到台中洽公，返隊途中行經國道3號雲林古坑段，偵防車不明原因起火燃燒，他逃生不及，遭大...

台南賓士車自撞安全島起火燃燒 路人協助駕駛脫困送醫

台南市區和緯路五段及湖美一街口下午3時29分發生一起車禍，54歲陳姓男子駕駛賓士轎車行經該路段時，失控撞上中央安全島，致...

漁船船員2天前七美海域落水 海巡搜索2天未尋獲

前天自高雄興達港出海的航海王86號，傳出有船員在澎湖七美西南7海浬附近落海，澎湖海巡隊獲報後，動員海巡艦艇、直升機，歷經...

從對岸進口431公斤製毒原料 檢警在小港機場攔截逮4人

51吳姓男子、46歲王姓男子，前年從大陸深圳冒名進口431公斤可用於製造第三級毒品的原料，並輾轉空運至高雄小港機場，檢警...

漁船印尼船員公海猝死 遺體採檢報告出爐

1艘萬那杜籍遠洋漁船上的印尼籍船員在公海猝死，昨天漁船停泊高雄港，報警說船上有船員死亡，令海巡署安檢人員及高雄港警方緊張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。