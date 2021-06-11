疫情嚴峻還辦海選 面試40多人群聚警方函送衛生局裁罰
疫情嚴峻避免群聚，但台南永康有工廠因為缺工，竟然還辦面試活動。永康警分局行政組下午表示，現場有超過40人群聚，警方獲報稽查確認違規，蒐證後函送衛生局稽查移送裁罰。
警方表示，前天傍晚接獲民眾打110報案電話，永康區中華路有工廠舉行面試活動，多人群聚，轄區復興派出所員警前往查處，發現現場共有41人；陳姓負責人稱是為媒介工作講解，警方以違反防疫措施相關規定送衛生局裁處。
分局長呂世明表示，已有部分本土病例無法確認感染源，為防輕症患者未就醫或無症狀感染者進入社區，警方絕對不能輕忽，群聚很是潛在風險，希望所有人不要群聚做好防護。警方會全力針對易形成群聚場所稽查、避免因群聚感染，希望場所管理人及民眾都能配合防疫政策，確實做好防疫。
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