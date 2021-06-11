火燒車小隊長初判死因曝光 同事研判回車拿辦案資料
嘉義市警局少年隊小隊長謝政安日前駕車到台中洽公，返隊途中行經國道3號雲林古坑段，偵防車不明原因起火燃燒，他逃生不及，遭大火燒成焦屍。檢警會同法醫今解剖，初判死因為生前吸入大量濃煙、呼吸道灼傷死亡；同事研判他可能為了回車上拿辦案資料，被嗆昏來不及逃生。
嘉義地檢署表示，因死者外觀無法判斷身分，已採集血液、檢體送驗做DNA分析，切確死因仍待正式解剖報告。
本案發生後，不論現場參與滅火消防員，及承辦調查檢警、謝的同事，都質疑謝為何會被燒死在車內？因偵防車滅火時車門已打開，甚至還有經過該路段駕駛在網路貼文，指看到車門打開、有人在車旁邊，以為人已逃出車外，並透過行車記錄器顯示，疑是謝小隊長身影。
據了解，檢方已調閱一段該路段30多秒鐘影像，謝駕駛的偵防車當時疑似爆胎，他將車緩緩駛靠路肩，當時車輛已冒濃煙，他下車查看之後又返回車上，接著就被大火吞噬。
謝的同事指出，網友行車記錄器，影像的確很像謝的身影，因謝正在偵辦一件少女被控制性交易案，這次到台中中打就是為此案洽公，研判謝下車後，想起車上辦案資料若被火燒掉，就無法繼續偵辦，可能為了回車上搶救資料，被突來的濃煙嗆傷、昏迷，才來不及逃生。
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