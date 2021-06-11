嘉義市警局小隊長火燒車身亡 呼吸道灼傷致命

嘉義市政府警察局少年隊52歲謝姓小隊長7日駕車齡8年偵防車，到台中市洽公，返回途中火燒車成焦屍；檢警解剖採檢體送驗，初步研判生前吸入大量濃煙，造成呼吸道灼傷致命。

國道3號南下車道270.3公里處7日下午火燒車，消防人員趕抵撲滅火勢，駕駛已成焦屍；國道警察清查車籍資料，為嘉市府警局偵防車，當天由謝姓小隊長駕駛。

謝姓小隊長為嘉義人，家屬希望移到嘉義市立殯儀館處理後事，雲林檢方尊重家屬意見，協請台灣嘉義地方檢察署代相驗，但遺體已成焦屍，法醫初步無法確切比對死者身分，檢警今天下午解剖釐清。

檢方表示，初判死者生前吸入大量濃煙，造成呼吸道嚴重灼傷致命，但死因須等解剖報告釐清；另因外觀無法辨識身分，進一步採集血液、部分檢體送驗比對。

嘉檢說，車輛燒到只剩骨架，行車紀錄器也被燒毀，調閱國道監視器及其他路過車輛行車紀錄器釐清事故原因、車輛起火肇因。

檢警表示，透過國道監視器、路過車輛行車紀錄器畫面，謝姓小隊長駕駛偵防車行經現場時，疑車輛爆胎，緊急停靠路肩，當時謝姓小隊長下車察看，發現車輛在冒煙，隨即又冒險進車內搶救偵辦案件資料，車輛當下很快就起火燃燒，疑遭火煙嗆昏，慘遭火舌吞噬。

嘉市府警局說，謝姓小隊長從警30餘年，都在刑事體系服務，表現優異，任內曾獲頒全國績優刑事人員表揚，將盡全力協助家屬治喪，爭取最優渥撫卹。