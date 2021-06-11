快訊

高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

嘉義市警局小隊長火燒車身亡 呼吸道灼傷致命

中央社 / 嘉義市11日電

嘉義市政府警察局少年隊52歲謝姓小隊長7日駕車齡8年偵防車，到台中市洽公，返回途中火燒車成焦屍；檢警解剖採檢體送驗，初步研判生前吸入大量濃煙，造成呼吸道灼傷致命。

國道3號南下車道270.3公里處7日下午火燒車，消防人員趕抵撲滅火勢，駕駛已成焦屍；國道警察清查車籍資料，為嘉市府警局偵防車，當天由謝姓小隊長駕駛。

謝姓小隊長為嘉義人，家屬希望移到嘉義市立殯儀館處理後事，雲林檢方尊重家屬意見，協請台灣嘉義地方檢察署代相驗，但遺體已成焦屍，法醫初步無法確切比對死者身分，檢警今天下午解剖釐清。

檢方表示，初判死者生前吸入大量濃煙，造成呼吸道嚴重灼傷致命，但死因須等解剖報告釐清；另因外觀無法辨識身分，進一步採集血液、部分檢體送驗比對。

嘉檢說，車輛燒到只剩骨架，行車紀錄器也被燒毀，調閱國道監視器及其他路過車輛行車紀錄器釐清事故原因、車輛起火肇因。

檢警表示，透過國道監視器、路過車輛行車紀錄器畫面，謝姓小隊長駕駛偵防車行經現場時，疑車輛爆胎，緊急停靠路肩，當時謝姓小隊長下車察看，發現車輛在冒煙，隨即又冒險進車內搶救偵辦案件資料，車輛當下很快就起火燃燒，疑遭火煙嗆昏，慘遭火舌吞噬。

嘉市府警局說，謝姓小隊長從警30餘年，都在刑事體系服務，表現優異，任內曾獲頒全國績優刑事人員表揚，將盡全力協助家屬治喪，爭取最優渥撫卹。

國道 嘉義 警察

延伸閱讀

一起拚下去把疫情危機變機會 28歲女孩線上突圍率嘉義小商家走向國際

午後陣雨助攻 嘉義仁義潭與蘭潭水庫「一天進帳2個月用水」

民怨火燒車亡15天檢警未開死亡證明？警：遇輪休又假日

嘉義市男子揮舞電鋸嚇狗 引網友群情激憤

相關新聞

台中公園日月湖80歲男屍身分確認 結果讓警消鬆一口氣

台中公園日月湖昨有民眾發現一具男性浮屍，出動十多名警消人員將遺體打撈上岸，正值新冠肺炎防疫期間，警消穿戴全副隔離裝備，不...

火燒車小隊長初判死因曝光 同事研判回車拿辦案資料

嘉義市警局少年隊小隊長謝政安日前駕車到台中洽公，返隊途中行經國道3號雲林古坑段，偵防車不明原因起火燃燒，他逃生不及，遭大...

台南賓士車自撞安全島起火燃燒 路人協助駕駛脫困送醫

台南市區和緯路五段及湖美一街口下午3時29分發生一起車禍，54歲陳姓男子駕駛賓士轎車行經該路段時，失控撞上中央安全島，致...

從對岸進口431公斤製毒原料 檢警在小港機場攔截逮4人

51吳姓男子、46歲王姓男子，前年從大陸深圳冒名進口431公斤可用於製造第三級毒品的原料，並輾轉空運至高雄小港機場，檢警...

漁船船員2天前七美海域落水 海巡搜索2天未尋獲

前天自高雄興達港出海的航海王86號，傳出有船員在澎湖七美西南7海浬附近落海，澎湖海巡隊獲報後，動員海巡艦艇、直升機，歷經...

漁船印尼船員公海猝死 遺體採檢報告出爐

1艘萬那杜籍遠洋漁船上的印尼籍船員在公海猝死，昨天漁船停泊高雄港，報警說船上有船員死亡，令海巡署安檢人員及高雄港警方緊張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。