台南賓士車自撞安全島起火燃燒 路人協助駕駛脫困送醫

台南市區和緯路五段及湖美一街口下午3時29分發生一起車禍，54歲陳姓男子駕駛賓士轎車行經該路段時，失控撞上中央安全島，致車頭全毀，並將路標及警示標識包住，車子還起火燃燒，經路人緊急將陳拉出脫困，台南市消防局人員到場撲滅火勢，並將雙腳擦傷及意識模糊的陳送醫急救，警方表示，事故原因仍待進一步釐清。

「怎麼撞的？」路過民眾事故現場，直呼賓士240轎車能夠撞成這樣，車頭全毀，可見當時撞擊力道之大，現場還遺留大片油漬，警消調派人員到場救援，暫時封閉道路，管制交通，並調查事故原因，通報環保局清除路面油漬。

據調查，事故發生後，轎車起火，所幸路人協助駕駛脫困，並通報119叫救護車，緊急將他送醫，並進一步酒測，了解陳有無喝酒等情事。