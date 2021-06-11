快訊

皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

台南賓士車自撞安全島起火燃燒 路人協助駕駛脫困送醫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市區和緯路五段及湖美一街口下午3時29分發生一起車禍，54歲陳姓男子駕駛賓士轎車行經該路段時，失控撞上中央安全島，致車頭全毀，並將路標及警示標識包住，車子還起火燃燒，經路人緊急將陳拉出脫困，台南市消防局人員到場撲滅火勢，並將雙腳擦傷及意識模糊的陳送醫急救，警方表示，事故原因仍待進一步釐清。

「怎麼撞的？」路過民眾事故現場，直呼賓士240轎車能夠撞成這樣，車頭全毀，可見當時撞擊力道之大，現場還遺留大片油漬，警消調派人員到場救援，暫時封閉道路，管制交通，並調查事故原因，通報環保局清除路面油漬。

據調查，事故發生後，轎車起火，所幸路人協助駕駛脫困，並通報119叫救護車，緊急將他送醫，並進一步酒測，了解陳有無喝酒等情事。

現場還遺留大片油漬，警消調派人員到場救援，暫時封閉道路，管制交通，並調查事故原因，通報環保局清除路面油漬。記者邵心杰／翻攝
現場還遺留大片油漬，警消調派人員到場救援，暫時封閉道路，管制交通，並調查事故原因，通報環保局清除路面油漬。記者邵心杰／翻攝
事故發生後，轎車起火，所幸路人協助駕駛脫困，並通報119叫救護車，緊急將他送醫。記者邵心杰／翻攝
事故發生後，轎車起火，所幸路人協助駕駛脫困，並通報119叫救護車，緊急將他送醫。記者邵心杰／翻攝
台南市區和緯路五段及湖美一街口下午3時29分發生一起車禍，54歲陳姓男子駕駛賓士轎車行經該路段時，失控撞上中央安全島，致車頭全毀起火。記者邵心杰／翻攝
台南市區和緯路五段及湖美一街口下午3時29分發生一起車禍，54歲陳姓男子駕駛賓士轎車行經該路段時，失控撞上中央安全島，致車頭全毀起火。記者邵心杰／翻攝
「怎麼撞的？」路過民眾事故現場，直呼賓士240轎車能夠撞成這樣，車頭全毀，可見當時撞擊力道之大。記者邵心杰／翻攝
「怎麼撞的？」路過民眾事故現場，直呼賓士240轎車能夠撞成這樣，車頭全毀，可見當時撞擊力道之大。記者邵心杰／翻攝

救護車 車禍

延伸閱讀

包偉銘兒開賓士撞傷婦人遭求償1500萬 法院判賠38萬

影／體積懸殊 砂石車為閃左轉專用道 恐怖追撞前方轎車

影／賓士越野王者台74打水漂 騎上安全島斷路燈輪飛了

釣客開賓士車滑落壽島險滅頂 網友：跑車變潛水艇

相關新聞

台中公園日月湖80歲男屍身分確認 結果讓警消鬆一口氣

台中公園日月湖昨有民眾發現一具男性浮屍，出動十多名警消人員將遺體打撈上岸，正值新冠肺炎防疫期間，警消穿戴全副隔離裝備，不...

鹿港警驚見「又是妳」 短髮賣淫女摩鐵性交易再被查獲

新冠肺炎疫情為趨緩，各地警方竭力斷絕色情防堵人與人不當連結，阻斷可能傳染鏈，鹿港警方昨天查獲一起汽車旅館性交易，但一看到...

台南賓士車自撞安全島起火燃燒 路人協助駕駛脫困送醫

台南市區和緯路五段及湖美一街口下午3時29分發生一起車禍，54歲陳姓男子駕駛賓士轎車行經該路段時，失控撞上中央安全島，致...

從對岸進口431公斤製毒原料 檢警在小港機場攔截逮4人

51吳姓男子、46歲王姓男子，前年從大陸深圳冒名進口431公斤可用於製造第三級毒品的原料，並輾轉空運至高雄小港機場，檢警...

漁船印尼船員公海猝死 遺體採檢報告出爐

1艘萬那杜籍遠洋漁船上的印尼籍船員在公海猝死，昨天漁船停泊高雄港，報警說船上有船員死亡，令海巡署安檢人員及高雄港警方緊張...

桃機防疫車隊司機繞路不停表 強索車資還詐紓困補助

疫情嚴峻，桃園機場由防疫計程車隊載送入境旅客至隔離場所，王姓司機趁著載1名美國籍男子到旅館沒按停表、收車資不找錢，最後還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。