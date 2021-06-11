中國空運進口431公斤愷他命先驅原料 2男遭起訴

高雄王姓男子前年11 月以進口「二氧化鈦」名義，從中國空運內藏431.52公斤第四級毒品愷他命先驅原料的4只鐵桶，橋頭地檢署今依毒品罪將2人起訴，檢方並建請法官重判。

橋頭地檢署今天指出，原本從事水電的51歲吳姓男子和46歲無業王男眼見販毒有利可圖，王男便在前年11月7日和幕後製毒、運毒集團的高姓男子（共同運毒罪另行偵辦中）聯繫，以新台幣50萬元為酬勞，請高男自中國廣東省以進口「二氧化鈦」為名義，進口製造愷他命先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，高男應允後隨即於同年11月12日前往中國深圳特區，將製毒原料盛裝在4只鐵桶內，再放入2只木箱，隨後辦妥空運進口台灣手續。

運毒集團成員將製毒原料從深圳地區經由香港機場空運至高雄小港機場後，前年11月20日運抵關務署高雄關高雄機場分關進行通關查驗，但海關人員驗出疑似為愷他命先驅原料後，先將鐵桶內製毒原料查扣後，再移送員警組成專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦，隨後要求不知情報關行人員放行剩餘貨物。

專案小組一路不動聲色跟監領貨的高男，待高男聯繫前來接貨的吳男後，再於11月22日一舉一網打盡，將相關人員實施拘提。

由於「三級丁氧羰基去甲基愷他命」屬四級毒品，橋頭地檢署偵結後認定王男、吳男涉犯毒品危害防制條例運毒及懲治走私條例罪，將2人起訴。審酌吳男已坦承犯行，且尚未獲得任何利益，建請從輕量刑；至於王男到案後則始終飾詞狡辯，顯無悔意，且運輸來台的第四級毒品重量高達431.52公斤，一旦闖關成功流入製毒工廠，將可製成愷他命，建請橋頭地方法院從重量刑，以示懲儆。