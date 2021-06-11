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桃機防疫車隊司機繞路不停表 強索車資還詐紓困補助

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

疫情嚴峻，桃園機場由防疫計程車隊載送入境旅客至隔離場所，王姓司機趁著載1名美國籍男子到旅館沒按停表、收車資不找錢，最後還偽簽他名字，向桃機詐領1890元補助款，經美籍男的台籍妻子投訴，指控張繞路又強索車資才曝光，檢方偵結依偽造文書等罪嫌起訴他。

檢警調查，張男（62歲）去年8月14日凌晨4點多，在桃園機場第二航廈搭載1名美國籍男子，對方原派車地址到苗栗縣，後更改直接到桃園市的某防疫旅館，張男明知地址已經更改，也在凌晨5點多送他到防疫旅館，當時車資僅有790元。

未料張男卻沒停止跳錶，直到「計程車乘車證明」顯示跳表車資為1445元，並向美籍男詐收1000元的車資；另張男又在同日晚上10點，又在「桃園機場排班防疫計程車乘車單」的乘客欄位，偽簽該名美籍乘客姓名，並向桃園機場申請車資補助詐得1890元。

後來美籍男的台灣妻子發覺異狀，向桃機排班計程車自律委員會投訴，表示張男繞路索取車資等，全案才曝光並經航警移送偵辦。

檢方訊時，張坦承偽簽、沒停止跳表，但辯稱「是自己忘記按跳表，回機場才發現，也沒簽名」，且對方拿1000元給他，原本要找錢但男子比手勢，他就以為是不用找，且因聯絡不到乘客就自己簽名。

桃機公司人員則證稱，防疫計程車車資的補助，經費來源是交通部紓困預算，在和王訪談時，他也坦承為請款順利，確實有偽造乘客簽名，且經旅客投訴張強索車資，自律委員會調閱卷宗後，發現張故意以繞路方式超收車資，沒在乘客下車後停表並偽簽。

檢方認為，王同時涉犯詐欺、偽造文書，因想像競合，偵結從重依偽造文書罪前起訴張。

桃園機場第二航廈。圖／報系資料照
桃園機場第二航廈。圖／報系資料照

桃園機場 計程車 偽造文書

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