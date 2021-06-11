台中公園日月湖80歲男屍身分確認 結果讓警消鬆一口氣

台中公園日月湖昨有民眾發現一具男性浮屍，出動十多名警消人員將遺體打撈上岸，正值新冠肺炎防疫期間，警消穿戴全副隔離裝備，不敢大意。據查，死者為住在中區的80歲徐姓獨居男子，家屬對於死因無意見，且許男並非防疫匡列人員，這消息讓出勤警消鬆了一口氣。

昨中午12時許，台中市著名的台中公園，有民眾發現日月湖中有具男性浮屍，嚇得報警。台中市消防局出動中區、大誠消防分隊十多名人力，將遺體打撈上岸。

第二警分局鑑識小組到場，由於正值新冠肺炎防疫期間，尚未知曉男屍的身分，無法確定男子是否為確診者或匡列對象，警方全副武裝，做好防護措施，進行採驗。

據了解，日月湖投湖男子是居住中區的80歲許姓獨居男子，家屬表示許男患有憂鬱症，對其死因無意見；另，許男並非防疫匡列人員，讓昨天到場協助的警消人員鬆了一口氣。