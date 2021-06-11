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怎麼又是妳 應召女疑因吸毒缺錢下海再被查獲

中央社 / 彰化縣11日電

防疫期間阻斷「人與人的連結」，鹿港分局發現一名張姓女子透過通訊軟體招攬性交易，前往秀水鄉一家汽車旅館查獲時驚覺「怎麼又是妳」，研判張女疑因吸毒缺錢才會繼續賣淫。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，全國疫情警戒第3級延至6月28日，多項防疫措施其中包含八大行業停業等，為斷絕私下性交易，彰化縣警察局鹿港分局網路巡邏發現線索，昨天下午循線在秀水鄉一家汽車旅館查獲一名張姓女子，員警第一眼覺得張女很面熟，查驗身分發現張女先前才被查獲賣淫。

鹿港分局今天表示，張女坦承以通訊軟體招攬生意，每次以新台幣3000元從事「全套」性交易，由於張女為列管毒品人口，經詢問張女同意，進一步在張女車內查獲毒品安非他命4.24公克及吸食器，研判張女疑因吸毒缺錢，才會不顧防疫鋌而走險持續「下海」。

鹿港分局指出，經調查張女未在八大行業上班，量測額溫正常，也無新冠肺炎相關症狀，但為確保防疫，仍提供酒精給張女擦手並戴口罩、穿防護衣，在戶外偵詢處所製作筆錄，詢問後依違反社會秩序維護法、毒品危害防制條例移送法辦。

休閒娛樂場所也須配合防疫停業，員林分局永靖分駐所員警執行應停業場所複查勤務，發現永靖鄉一家卡拉OK店不時有不特定人士進出，昨天下午入內查獲67歲蘇姓男客未戴口罩與42歲宋姓女陪侍同桌飲食，桌上有高粱酒及小菜等，顯示店家未依規定停業。

員林分局表示，進一步檢視店內監視器，發現業者昨天上午即營業，當時有6人群聚飲酒，明顯違反防疫規定，經現場錄影蒐證、填報稽查單後，將在場3人含負責人函報彰化縣政府裁處，員林分局長謝錫釗說，疫情持續，警方會嚴加查察違法業者。

鹿港 新冠肺炎 疫情

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