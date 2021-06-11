台中警未戴口罩處理車禍被拍下 網友批：新社解放了？

全台疫情警戒升級，外出須全程戴口罩，不戴口罩者則開罰。不過，台中市警局東勢分局一名警員昨日在新社區處理車禍，遭民眾拍下未戴口罩處理交通事故的照片，並上傳到臉書爆料公社公開版。警方指出，依規定移請衛生局裁罰，並依據相關規定進行內部懲處。

有網友在臉書爆料公社公開版貼文，指稱「執法人員可以不戴口罩？警察在處理交通事故，對交通案發當事人近距離酒測及填寫資料，從頭到尾都沒戴口罩，新社解放了？」引發網友撻伐，認為根本沒有落實防疫。