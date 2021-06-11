南投老翁銀行提百萬要救女 中興分局埋伏活逮詐騙車手

國內接連出現家庭群聚感染，讓詐騙集團有機可乘，南投市洪姓老翁接獲女兒電話，直喊「爸爸我被人打，快來救我」，他心急趕到銀行提領100萬元，想現金營救女兒，還好銀行發現異常報警，中興警分局趕到交款地點埋伏，當場抓到取款車手，將嫌犯依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

中興警分局昨天接獲台銀中興分行駐衛警通報，洪姓老翁接獲女兒電話，稱她替人作保無錢抵債，遭債主毆打成傷，心急趕到銀行提款救人。警方到場時，老翁已提領100萬元現金準備赴約。

洪姓老翁說，他接到女兒電話，哭喊 「爸爸我被人打了，快來救我」，另名男子兇狠說「你女兒欠債被打，快拿錢來贖」，他緊張心慌，沒想那麼多，只想趕快領錢救人。

剛好詐騙集團又打電話給老翁，約定交款地點在草屯鎮草屯國小前，警方先到場部署埋伏，19歲羅姓車手現身取款，當場逮捕。他供稱，收詐騙集團指使，從新竹搭台鐵再轉乘計程車到草屯鎮取款，警方訊後移送南投地檢署，並追查幕後詐騙集團成員。

中興警分局長黃念生說，恐嚇家人欠債被綁毆打，已是詐騙老梗，仍有不少老年人受騙損失鉅款，尤其疫情期間，在外工作子女避免返家探視，以免父母增加染疫風險，詐騙集團利用父母關心兒女的心情，威逼、恐嚇情境。