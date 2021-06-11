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台9線鹿野段2車相撞 2人受傷送醫

中央社 / 台東縣11日電

昨天深夜台9線台東縣鹿野段，發生滿載農產品的貨車與聯結車相撞，車上鳳梨、香瓜散落路面，2人受傷送醫，無生命危險。

台東縣警察局關山分局今天表示，昨天晚上11時許，在台9線鹿野鹿鳴橋北側，一輛聯結車往南行駛，忽然打滑尾部被對向車道往北的大貨車撞上，大貨車上滿載的鳳梨和其他水果散落在路面上。

附近受到驚嚇的陳姓民眾說，聽到聲響出門查看，整條馬路宛如「水果街」，有2人受傷。

關山分局交通組長張淵瑜表示，可能因雨路滑聯結車後半截打滑，大貨車駕駛及乘客均受傷送往台東馬偕醫院救治，意識接皆清楚，肇事車輛均已拖離，僅車上水果散落路面，由公路總局關山工務段於今日清晨4時清理完成，恢復台9線南北雙向通車。肇事原因由交通事故小隊調查釐清中。

台東 鳳梨 警察

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