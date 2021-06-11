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公園群聚玩牌民眾檢舉警方卻未到場？高雄5警遭懲處

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警察局三民一分局因有民眾連檢舉2次公園內有聚集玩牌現象，警方未到場取締遭投訴；三民一分局今解釋，初次是因通報地點錯誤，第2次則是有車禍處理晚到，將對所長及值班警員等5人做出懲處，並進行內部檢討。

本月7日時，有陳姓男子在三民公園附近，見到有4、5人未戴口罩聚集在公園內玩牌，且不僅未保持安全距離，還不時拉下口罩交談，甚至抽起菸來，陳男擔心成為防疫破口報警。

不久後陳男因未等到警方到場，又再撥打第2次電話，警方仍未到場，最後陳男開車離去。

三民一分局今天解釋，第一次接獲陳男報案時，因值班警員轉達錯誤，錯將通報地點講成「里民活動中心」，警方到達時未發現有群聚狀況就返回所內，第2次則是因為處理車禍，約晚到了15分鐘，到場時已無群聚狀況。

警方表示，對於民眾2次報案，員警雖然都有到場查處及回報，但有通報地點錯誤、警力調度欠當及處理欠積極等疏失；將對十全派出所長、副所長、值班警員、值班幹部巡佐，線上巡邏警員等5人寄出懲戒。

三民一警方日前到公園取締示意圖。記者邱奕能／翻攝
三民一警方日前到公園取締示意圖。記者邱奕能／翻攝

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口罩 車禍 警察

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