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在台詐團騙美、加籍熟女6萬5000美元 檢警破獲愛情機房
古姓男子等人組成詐騙集團，在嘉義成立機房，透過網路通訊軟體創立假帳號，化名與美、加等地華人製造戀愛機會、詐騙「愛情投資」，至少有3女子受騙，其中1人滙款6萬5000美元，檢警前天將古男等9人逮捕到案，古等7人訊後聲押禁見獲准，1人另案發監執行、1人飭回。
古男等人組成詐騙集團，專門從事愛情詐騙，透過「微信」、「探探」等通訊軟體，製作假的頭貼身份，專門結交美加、大陸地區，40多歲熟齡、有資產女性，用花言巧語、早晚問候關心打動女性的心，從認識到開始詐騙，可耐心經營1個多月。
詐騙集團成員都自稱地方銀行家、投資顧問、資產管理員，跟被害女子熟識後，自稱已立二人之名投資，並強調這是二人共同資產，還逐日傳相關投資所得給女子看，知道女子心動後就以投資缺錢為由，誘騙被害人供資金投資。
詐騙集團若無法得到對方投資，也會傳假造投資獲利，告知這是雙方共同的錢、要滙款分享，請女子電匯稅金，再由二線機房人員佯裝「正道集團」經理幹部，提供香港帳戶予被害人進行匯款，詐騙得逞，其中1名居住在加拿大女子，因此受騙匯款6萬5000美元，集團旗下不知名車手成員將詐欺贓款領出。
嘉義地檢署檢察官日前指揮刑事警察局、嘉義市警局等，組成專案小組調查，掌握嘉義市西區民宅，疑為古男等人詐騙機房，8日持搜索票搜索，扣得筆記型電腦、智慧型手機、遠端監視器、WIFI分享器、人頭卡、隨身碟、新臺幣3萬730元等證物，並逮捕古男等9人。
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