影／全套服務半套收費 司機怕染疫全程戴口罩「辦事」

受新冠肺炎疫情影響，台中市從事性交易楊姓女子業績下滑，以「半價收費，全套服務」招攬顧客，楊與陳姓貨運司機從事全套性交易。警方循線破獲，陳男坦承自己想嘗鮮、愛刺激，但性交易過程擔心染疫，雙方「口罩都不敢脫」；警方告誡兩人，「你們還在作人與人的連結，大家都在為防疫盡心力，這樣造成防疫缺口是不對的」，現場查扣現金1400元，警詢後依社會秩序維護法移送。

新冠肺炎疫情升溫，台中市政府公告24大行業及夜市暫停營業，避免群聚感染。台中市從事性交易楊姓女子(60歲)在東區承租套房作為個人性交易工作室，受疫情影響，楊女「降價」以全套服務只收半套價格，招攬顧客。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警接獲情報，前天查獲陳姓貨運司機(53歲)與楊女進行全套性交易，當場查扣現金1400元。

陳男透漏，他知道現在疫情嚴峻，但抵擋不住生理需求，想嘗鮮、求刺激，性交易過程中他與楊女都擔心染疫，「過程中我們口罩都不敢脫」。

林姓巡佐現場告誡兩人，「政府大力宣導，你們還在作人與人的連結，大家都在為防疫盡心力，這樣造成防疫缺口是不對的，會造成社會的負擔」，兩人無言辯解。警詢後將陳男、楊女依違反社會秩序維護法移送。