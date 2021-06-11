影／美容坊疫情停業 暗夜傳歌聲警查獲10男女群聚一室

高雄市警方今天凌晨在1棟曾暗藏春色的大樓內聽見歌唱聲，動員上樓稽查，發現1家美容坊業者將房間裝潢成招待所，10名男女群聚屋內喝酒唱歌，其中7人未戴口罩，儘管業者稱只是朋友聚會，不過，警方仍依違反傳染病防治法開罰，並將全案函送市府，對美容坊裁處斷水斷電。

高雄市新興區七賢一路這棟大樓是住商混合大樓，以前有多家美容按摩店，因位在中華電信高雄營運處對面，以前曾因暗藏色情按摩及性交易，被許多尋芳老司機及警方戲稱「電信大樓」。

警方表示，自從疫情擴散，特種娛樂場所暫營業停營業，這棟大樓內的美容店也歇業，新興警分局也天天派員留意，今天凌晨1點30分，員警巡查時，見多名男女進出大樓，覺得可疑，發覺5樓的美容坊傳出音樂聲，便動員進入稽查，果然發現負責人楊姓男子（38歲）與另9名男女在房間內唱歌喝酒，其中7人沒戴口罩。