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八旬翁雙腳泥濘 警瞧出這個端倪送回家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市八旬王姓老翁獨自在潭子區福貴路與潭陽路口遊蕩，員警廖大慶、徐浩凱仔細一瞧，老翁外衣明顯髒汙，雙腳疑因長途行走沾滿泥濘，循序詢問老翁姓名，果真是本月5日通報的失蹤人口。警方聯繫王姓老翁兒子，王姓男子說父親罹患失智症又重聽，在疫情嚴峻下，非常感謝警方尋獲父親。

本周一晚間7時許，台中市警察局大雅分局潭子分駐所員警廖大慶、徐浩凱在外巡邏，在潭子區福貴路與潭陽路口驚見一名老翁自言自語在路上悠晃，老翁步伐不穩且外衣明顯沾有髒汙，員警趕緊下車關心。

警方表示，老翁腳部有些泥濘，研判可能是找不到回家路，在外迷途許久；加上老翁疑似重聽，員警耐心重複直至老翁聽清楚為止，順利拼湊出高齡85歲王姓老翁姓名，查出王已於本月5日通報為失蹤人口，聯繫上王姓老翁兒子。

王姓老翁兒子透露，父親患有失智症，經常獨自出門卻忘記如何回家，感謝防疫期間有警方協助，老父親平安返家。

潭子分駐所長周宜禾呼籲，家中如有失智患者可向縣、市政府社會局申請愛心手鍊、或向失智症協會申請QR Code縫在衣服上，或向警察機關申請志願者指紋捺印建檔，讓警方能更快速協尋，在最短的時間幫助失智失蹤人口回到溫暖的家。

員警細心發覺老翁雙腳沾了泥濘，並拼湊出王姓老翁姓名，連繫上老翁兒子送返回家。圖／台中市警察局大雅分局提供
員警細心發覺老翁雙腳沾了泥濘，並拼湊出王姓老翁姓名，連繫上老翁兒子送返回家。圖／台中市警察局大雅分局提供
員警細心拼湊出王姓老翁姓名，並連繫上老翁兒子送返回家。圖／台中市警察局大雅分局提供
員警細心拼湊出王姓老翁姓名，並連繫上老翁兒子送返回家。圖／台中市警察局大雅分局提供

失智症

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