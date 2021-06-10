夫妻檔販毒遭重判 「擴大沒收」近億現金飆新高
高雄橋頭地檢署前年查獲黃姓夫妻檔販毒案，橋頭地院判黃男23年8月，沒收9687萬元贓款，橋檢今天指出，這是毒品危害防制條例「擴大沒收」新制上路後，沒收毒品案贓款最高額。
黃男和妻子紀姓女子民國102年12月間透過網路及其他途徑自中國習得製造甲基安非他命方法，兩人106年下旬先後購入製造甲基安非他命原料以及化工器具，在自家開始製毒，案經高雄市政府警察局三民二分局報請橋頭地檢署檢察官偵辦。
橋頭地檢署今天指出，緝毒專組主任檢察官李廷輝、檢察官鍾岳璁108年3月間指揮高市三民二分局等單位組成專案小組，分別在高雄仁武區、鳥松區等處所搜索，查獲黃姓夫妻涉犯毒品危害防制條例等案件，先後扣得現金近億元、疑似安非他命及愷他命等毒品、槍枝及疑似製毒原料工具等物品。檢方偵結後認為兩人涉犯製造及販賣第二級毒品罪等罪嫌，108年7月9日依法提起公訴。
橋頭地方法院依黃男涉犯共同製造第二、三級毒品，以及涉犯持有具殺傷力槍枝等罪，判決黃男應執行有期徒刑23年8月徒刑；紀姓妻子則依涉犯共同製造第二級毒品，處有期徒刑10年。另依毒品危害防制條例第19條諭知扣案現金共新台幣9687萬元沒收。這也是檢察機關毒品危害防制條例「擴大沒收」新制上路後，向法院聲請沒收毒品案件被告來源不明不法財產的最高額。
橋頭地檢署檢察長洪信旭獲悉判決結果後，對於承辦法官審理案件的辛勞表達感謝，也對於橋檢檢察官從偵查到公訴鍥而不捨的執法態度致上敬意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言