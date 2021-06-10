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夫妻檔販毒遭重判 「擴大沒收」近億現金飆新高

中央社 / 高雄10日電

高雄橋頭地檢署前年查獲黃姓夫妻檔販毒案，橋頭地院判黃男23年8月，沒收9687萬元贓款，橋檢今天指出，這是毒品危害防制條例「擴大沒收」新制上路後，沒收毒品案贓款最高額。

黃男和妻子紀姓女子民國102年12月間透過網路及其他途徑自中國習得製造甲基安非他命方法，兩人106年下旬先後購入製造甲基安非他命原料以及化工器具，在自家開始製毒，案經高雄市政府警察局三民二分局報請橋頭地檢署檢察官偵辦。

橋頭地檢署今天指出，緝毒專組主任檢察官李廷輝、檢察官鍾岳璁108年3月間指揮高市三民二分局等單位組成專案小組，分別在高雄仁武區、鳥松區等處所搜索，查獲黃姓夫妻涉犯毒品危害防制條例等案件，先後扣得現金近億元、疑似安非他命及愷他命等毒品、槍枝及疑似製毒原料工具等物品。檢方偵結後認為兩人涉犯製造及販賣第二級毒品罪等罪嫌，108年7月9日依法提起公訴。

橋頭地方法院依黃男涉犯共同製造第二、三級毒品，以及涉犯持有具殺傷力槍枝等罪，判決黃男應執行有期徒刑23年8月徒刑；紀姓妻子則依涉犯共同製造第二級毒品，處有期徒刑10年。另依毒品危害防制條例第19條諭知扣案現金共新台幣9687萬元沒收。這也是檢察機關毒品危害防制條例「擴大沒收」新制上路後，向法院聲請沒收毒品案件被告來源不明不法財產的最高額。

橋頭地檢署檢察長洪信旭獲悉判決結果後，對於承辦法官審理案件的辛勞表達感謝，也對於橋檢檢察官從偵查到公訴鍥而不捨的執法態度致上敬意。

毒品 檢察官 贓款

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